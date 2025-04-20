Galatasaray karşısında Fenerbahçe yarıştan kopmak istemiyor!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor bugün 19.00'da Kadıköy'de karşılaşacak. Maçı Oğuzhan Çakır yönetecek... Mücadele beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak. Mourinho yönetimindeki Sarı-Lacivertliler'in geride kalan 29 maçta 71 puanı bulunuyor. Kanarya, Galatasaray'ın kazandığı haftada ligoe Kayserispor karşısında kazanarak zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

AMRABAT TEKNİK HEYETE BAĞLI

Sakatlığını atlatan Sofyan Amrabat, F.Bahçe'de çalışmalara başladı. Faslı orta sahanın Kadıköy'deki Kayseri maçında oynayıp oynamayacağına teknik heyet karar verecek.

FENER KAYSERİ'YE HAZIR!

Kayserispor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını dün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenmanda 5'e 2 top kapma çalışması ve dar alanda çift kale maç gerçekleşti.