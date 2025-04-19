Xhaka savaşı kapıda! Devler rekabete girdi

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Bayer Leverkusen'in İsviçreli orta saha oyuncusu Granit Xhaka ile ilgilendiği ortaya çıkmıştı.

Sarı- Kırmızılı takımın görüşmelerini sürdürdüğü Xhaka'ya yeni sezonda orta sahasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın da talip olduğu öğrenildi. Siyah-Beyazlılar'ın ilgi gösterdiği oyuncu için Alman ekibiyle görüşmelere başlayacağı da gelen haberler arasında.

İki takımın sezon sonu İsviçreli oyuncu için transfer rekabetine girmesi ve Alman ekibine teklifte bulunması bekleniyor. Bu sezon Leverkusen ile 45 maça çıkan ve 2 gol, 7 asistlik performans sergileyen 32 yaşındaki Xhaka'nın kontratı 2028 yılında sona erecek.