TFF duyurdu: Ziraat Türkiye Kupası finali Eskişehir’den alındı!

TFF, Eskişehir Yeni Stadı'nda oynanacağını duyurduğu Ziraat Türkiye Kupası finalinin Eskişehir Valiliği'nin isteği doğrultusunda değişeceğini açıkladı.

Yapılan açıklamada,"TFF, Eskişehir Valiliği'nin 17 Nisan 2025 tarihli "Müsabaka Yer Değişikliği" konulu yazısına istinaden 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanması planlanan Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak şehir ve stadyumu yeniden değerlendirme kararı almıştır. Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stadyum bilgisi ilerleyen günlerde açıklanacaktır" denildi.