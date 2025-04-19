Bodrum sefası: Galatasaray çok üstün oynadığı maçta rakibini 2 golle yıktı!

Cimbom tam yol ileri... Sarı-Kırmızılılar sahasında konuk ettiği Bodrum'u 2-0 yenerek resmi maçlarda üst üste 3. galibiyetini aldı. Lider Galatasaray böylece en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla bir kez daha 6'ya çıkardı.

3. dakikada Torreira'nın gelişine vuruşunu kaleci Sousa kurtardı. 7. dakikada Lemina vurdu, Sousa yine gole izin vermedi. 18. dakikada Sara'nın şutu önce Ajeti'ye sonra direğe vurup dışarı gitti. 26. dakikada Osimhen'in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın şutunda, kaleci Sousa topu kornere gönderdi. 29. dakikada Galatasaray golsüz eşitliği bozdu.

Sara'nın ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta Torreira, altıpas çizgisi önünde yaptığı kafa vuruşuyla ağları sarstı: 1-0. 38. dakikada Barış'ın şutu direkten döndü. Ardından Torreira kale ağzından topu auta yolladı. 81. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Yunus Akgün, topu ceza sahası sol kanadından içeriye doğru çevirdi. Davinson, yaptığı kafa vuruşuyla ağları sarstı: 2-0. Maç da bu skorla tamamlandı.

40 YIL SONRA İLKİ YAŞADI

Ligde kalma mücadelesi veren Bodrum'u 2-0'lık skorla geçen Galatasaray çok önemli bir başarıya imza attı.

Sarı-Kırmızılılar tam 40 yıl sonra üst üste 5 iç saha maçını gol yemeden tamamladı. Okan Buruk'un ekibi daha önce de Antalyaspor'u 4-0, Adana Demirspor'u 3-0, Konyaspor'u da 1-0 yenmiş, Fenerbahçe ile de 0-0 berabere kalmıştı. Galatasaray bunu son olarak 1985-86 sezonunda efsane teknik direktör Jupp Derwall ile başarmıştı.