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Milli halterci Algül’den altın madalya!

Milli halterci Harun Algül, altın madalya ile podyumda bu pozu verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Nisan 2025
Milli halterci Algül’den altın madalya!

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Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 55 kiloda Harun Algül, koparmada 112 kilogramlık (kg) kaldırışıyla altın madalya kazandı.

55 kiloda milli sporcular Muammer Şahin ve Harun Algül yarıştı. Algül, koparmada 112 kg derecesiyle altın madalya kazandı. Harun Algül, silkmede 129 kg ile yedinci, toplamda ise 241 kg derecesiyle beşinci sırada yer aldı. Bu arada kadınlarda 55 kiloda Cansel Özkan koparmada bronz madalya kazandı. Özkan silkmede 4'üncü toplamda ise 5. sırada kendine yer buldu.

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