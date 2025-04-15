Günay’la 2 yıl daha

Sezon sonunda Uruguaylı kaleci Fernando Muslera ile yollarını ayırması beklenen Galatasaray yönetiminin performansıyla beğeni toplayan yedek kaleci Günay Güvenç'le ise devam etmeyi planladığı öğrenildi.



Yönetimin, Sarı-Kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2026 yılında bitecek tecrübeli file bekçisinin kontratını 2028 yılına kadar uzatma düşüncesinde olduğu ve sezon sonunda Günay'a teklifte bulunacağı da gelen haberler arasında. Bu sezon 11 maçta forma giyen 33 yaşındaki eldiven söz konusu karşılaşmalarda 13 gol yerken 3 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

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