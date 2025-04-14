Önemli olan şampiyonluk: Galatasaray’da Alvaro Morata yedek kalmayı sorun etmiyor!

Alvaro Morata, G.Saray'a ara transferde gelmişti. 2026'nın devre arasında sözleşmesi bitecek İspanyol golcü şu ana kadar Sarı-Kırmızılılar ile iyi performans gösteremedi.

32 yaşındaki futbolcu, genelde Cimbom'da oyuna sonradan dahil olurken 9 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Son 2-0 kazanılan Samsunspor karşılaşmasına kulübede başlayan ve 16 dakika süre alabilen Morata'nın yedek kalmayı sorun etmediği belirtiliyor.

Yıldız futbolcunun takım arkadaşlarını galibiyetten sonra soyunma odasında tebrik ettiği ve "Önemli olan benim ne kadar süre aldığım değil. Önemli olan şampiyon olmamız" dediği öğrenildi.