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Hopa'yı mağlup eden Bursa şampiyon oldu!

3. Lig 1. Grup’un 28. haftasında deplasmanda 1-0 geri düştüğü maçta Artvin Hopaspor’u Furkan ve Muhammet’in golleriyle 2-1 yenen Bursaspor şampiyonluğunu ilan etmeyi başardı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Nisan 2025
Hopa’yı mağlup eden Bursa şampiyon oldu!

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Nesine 3. Lig 1. Grup'ta Bursaspor mutlu sona ulaştı. 28. haftada Balıkesir Atatürk Stadı'nda Artvin Hopaspor'u 2-1 mağlup eden Yeşil- Beyazlı takım, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Bursaspor önümüzdeki sezon 2. Lig'de mücadele edecek. 27. dakikada Alperen Gündoğdu'nun golüyle yenik duruma düşen Yeşil- Beyazlı ekip, 43. dakikada Furkan Sakı'nın müthiş golüyle eşitliği yakaladı ve bu golle İlk yarı 1-1 sona erdi. 83'te sahne alan Muhammet Demir, Timsah'ı 2-1'lik galibiyete ulaştırdı.

Bu sonuçla puanını 67'ye yükselten Bursaspor, 1 yıl aranın ardından yeniden 2. Lig'e yükseldi. Balıkesir'de oynanan karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren taraftarlar ve futbolcular maçın bitiş düdüğünün ardından büyük bir sevinç yaşadı.

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