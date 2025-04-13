Serdal Adalı TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na seslendi: Devam kararını Beşiktaş verecek

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Siyah-Beyazlı kulübün 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısında, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'yla ilgili sert ifadeler kullandı.

Adalı, "Beşiktaş ne zaman iyi bir hava yakalasa, ortaya çıkan bir el bizi aşağı çekmeye çalışıyor. TFF, iki takımlı bir rekabete çanak tutamaz. Hiç kimse iki takımlı rekabet yaratıp, Beşiktaş'ı bunun dışında tutamaz. "TFF, adaleti sağlayamayacağını açıkça gösterdi. TFF ve tüm kurullarının gereğini yapmasını rica ediyorum" dedi.

Serdal Adalı, "Duyuyorum ki Federasyon başkanımız, 'Mayısta ben mi giderim yoksa Adalı mı gider belli olmaz' diyormuş. Benim görevime devam edip etmeyeceğime büyük Beşiktaş camiası karar verecektir. Onun da kalıp kalmayacağına karar verecek yine Beşiktaş camiasıdır" dedi.



4.8 MİLYAR GELECEK

Adalı, "Sermaye artırımına gitme kararı almıştık. Beşiktaş için önemli ve stratejik bir adım olan bu başvurumuz, geçtiğimiz perşembe günü SPK tarafından onaylandı. Şirketimizin çıkarılmış sermayesi yüzde 400'lük artışla 1,2 milyar liradan 6 milyar liraya yükselecek. Bu işlem sonucunda yaklaşık 4,8 milyar lira gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Bu, Beşiktaş için tarihi bir adımdır" ifadesini kullandı.

'CİRO'SU 10.5 MİLYON EURO!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kulübün olağan divan kurulu toplantısında kritik açıklamalarda bulunurken santrfor bölgesi için Vincent Aboubakar ile Ciro Immobile'ye ödenen ve ödenecek olan rakamları açıklarken isyan etti. Adalı, "Immobile'nin yıllık net maaşı 6 milyon Euro. Yüzde 40 vergisi var 2.5 milyon Euro, etti 8.5 milyon Euro. 2 milyon Euro da imza parası var, etti 10.5 milyon Euro. Bir taraftan da 4.6 milyon Euro Aboubakar'ın maaşını ödeyip Hatay'a yolluyoruz, yerine 10 milyon Euro'ya alabilmek için... Tek santrfor bölgesi için bütçeye yıllık 17 milyon Euro yük binmiş" dedi.