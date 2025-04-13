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Gemiyi limana yanaştırmayı başardı! Okan Buruk Beşiktaş yenilgisi sonrası takımını yine büyük bir krizden çıkardı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sistemi ve oyununu değiştirdi. Sakin kalan tecrübeli hoca, Fenerbahçe ve Samsunspor’u yenerek taraftarlarını yine mest etti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Nisan 2025
Gemiyi limana yanaştırmayı başardı! Okan Buruk Beşiktaş yenilgisi sonrası takımını yine büyük bir krizden çıkardı

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kritik maçları kazanarak yine 'Winner' hoca olduğunu kanıtladı. Sarı-Kırmızılılar, yaklaşık 15 gün önce Süper Lig'de Beşiktaş'a yenilerek ezeli rakibi Fenerbahçe'nin iştahını kabartmıştı.

Beşiktaş derbisinden 4 gün sonra Fenerbahçe ile kupada çeyrek final maçına çıkan Galatasaray, yenilenmiş sistemi ve oyunuyla rakibinin karşısına çıktı. Ezeli rakibi karşısında üstün bir oyunla adını yarı finale yazdıran Cimbom için Samsunspor maçı da büyük önem taşıyordu.

LEMINA'YI KULLANDI
Galatasaray, Samsun deplasmanında kazanarak şampiyonluk yolunda büyük bir adım attı. Lemina'yı orta sahaya monte eden Buruk, daha sert ve daha agresif bir takım oluşturdu.

Takım savunmasını artıran tecrübeli hoca, kazandığı iki maçta da oyuncularından tam randıman almayı başardı. 2 maçta da Okan Buruk'un kadroyu değiştirmesi, yeni sistemi ve oyun anlayışı galibiyeti getirdi. 2 maç öncesi Buruk'un sakin kalması ve oyuncularını mental olarak hazırlaması dikkat çekiciydi. Okan hoca, ustalığını konuşturdu ve gemiyi limana yanaştırmayı başardı.

46 MAÇIN 28'İNİ KAZANDI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu sezon 46 resmi maçta görev aldı. 28 galibiyet elde ederken 12 beraberlik yaşadı. Sadece 6 kez kaybetti.

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