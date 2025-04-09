Haftanın maçı öncesi Yüksel Yıldırım’dan şok sözler

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, katıldığı bir programda birbirinden çarpıcı açıklamalar yaptı. Yıldırım,"Türk futbolu bir yere varacaksa önce Ali Koç'un bir kere şampiyon olması lazım. Açık ve net söylüyorum. Ali Koç şampiyon olmadan Türkiye'de huzur olmayacak. Fenerbahçeliler çıldırmış görüyorum, haklılar da" dedi. Yıldırım, "Ali Koç'u çok seviyorum, keşke şampiyon olsa" ifadelerini kullandı. Samsunspor Başkanı, Galatasaray maçıyla ilgili de "Biz çıkacağız kendi oyunumuzu oynayacağız. Taraftarımın önünde, cuma günü stat full. Bütün biletler satıldı, bitti. Bunlar önünde de ben bu maçı alamazsam bittik! Benim Avrupa hayalim suya düşecek" dedi.

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