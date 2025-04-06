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Galatasaray City'nin yıldızlarını transfer etmek için kolları sıvadı!

Sarı-Kırmızılılar, Manchester City’den Kevin De Bruyne ve İlkay Gündoğan’dan birini gelecek sezon kadrosuna katmak istiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Nisan 2025
Galatasaray City’nin yıldızlarını transfer etmek için kolları sıvadı!

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Cimbom transferde yine büyük oynuyor. Galatasaray, gelecek sezon Dries Mertens ile yolları ayırmayı planlıyor. Aslan'ın hedefi ise o bölgeye yine dünya çapında bir ismi transfer etmek.

Galatasaray Yönetimi'nin hedefindeki isimler ise Manchester City forması giyen Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne ve İlkay Gündoğan. Türk asıllı Alman orta saha İlkay Gündoğan hemen hemen her fırsatta Galatasaraylı olduğunu ve Türkiye'ye transfer olmak istediğini belirtiyor.

34 yaşındaki futbolcunun Manchester City olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Bu sezon İngiliz devinde 41 maçta görev alan yıldız oyuncu, 2 gol atarken 3 de asist yaptı. Belçikalı 10 numara Kevin De Bruyne ise gelecek sezon City'de olmayacağını açıkladı.

33 yaşındaki yıldız futbolcunun sözleşme şartlarını araştıran Galatasaray, taraftarına yeni bir yıldız daha hediye etmek için hummalı bir çalışma içerisinde. Suudi Arabistan ekipleri tarafından da takip edilen Belçikalı yıldızın Avrupa'da kalmak istediği gelen haberler arasında.

109 MİLLİ MAÇTA 30 GOLÜ VAR
Manchester City'nin yıldızı Kevin De Bruyne, 109 kez Belçika Milli Takım formasını giydi. 30 kez fileleri havalandırdı. Bruyne, Belçika Milli Takımı'nın kaptanlığını yapıyor.

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