Depremzedelerin parası bahise! Savcılıktan Haluk Levent açıklaması: Yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı belirtildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ahbap Derneği'nin faaliyetleri ve yürütülen siber/mali süreçlerle ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Soruşturma dosyasını inceleyen savcılık, toplanan deliller ve ifadeler doğrultusunda Dernek Başkanı Haluk Levent hakkında gözaltı talimatı verdi. YURT DIŞINA KAÇAMADAN ALINDI Talimat sonrası Haluk Levent yurt dışına kaçamadan Bursa'da gözaltına alındı. İŞTE GÖZALTININ GEREKÇELERİ Gözaltı kararının gerekçesinin; dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği olduğu öğrenildi.

Bursa’da gözaltına alınan Haluk Levent, sorgulanmak üzere İstanbul’a gönderildi. (Haberin fotoğrafları İHA ve Takvim.com.tr Foto Arşiv'den alınmıştır.) SAĞLIK KONTROLÜ SONRASI İFADE VERECEK Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolüne getirilen sanatçı sorgulanmak üzere İstanbul'a gönderildi. Ahbap’ta milyarlık soygun: Haluk Levent gözaltına alındı! BAŞSAVCILIK USULSÜZLÜKLERİ TEK TEK AÇIKLADI: DEPREMZEDELER İÇİN TOPLANAN PARALARLA BAHİS OYNANMIŞ İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Başsavcılığın yazılı açıklamasında, "Ahbap Derneği adına bazı şüphelilerin hesaplarına yüksek miktarlı para transferleri yapıldığı" iddiasına ilişkin soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Soruşturmanın, "deprem bağışlarının yurt dışına kaçırıldığı ve amacı dışında kullanıldığı" iddiaları üzerine derinleştirildiği kaydedilen açıklamada, derneğin kurucusu Haluk Levent'in, çok sayıda şüphelinin hesabını kullandığı, bu hesaplardan birinin asistanı Yeliz Kaya adına kayıtlı olduğu ifade edildi. Açıklamada, şüpheli Kaya'nın şahsi hesabı olan ve Levent tarafından kullanılan hesaplara Ahbap Derneğinden yaklaşık 120 milyon lira para akışının tespit edildiği, yine şüpheli Levent tarafından kullanılan ve dernek kurucularından şüpheli Alper Çelik'in hesaplarından 2020-2026 yıllarında 990 milyon lira yasal bahis oynandığı ve yaklaşık 390 milyon lira kaybedildiği bilgisi verildi. Takvim Kaynak Tercihleri