CANLI YAYIN
Geri

Depremzedelerin parası bahise! Savcılıktan Haluk Levent açıklaması: Yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı belirtildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in yurt dışına kaçış hazırlığındayken Bursa'da gözaltına alındığını açıkladı. Soruşturmada; deprem bağışlarının şahsi hesaplara aktarıldığı, asistanı üzerinden 60 milyon dolarlık gayrimenkul mağduriyeti yaratıldığı ve dernek fonlarıyla 990 milyon TL'lik bahis oynandığı yer aldı. Takvim.com.tr Haluk Levent'in gerçek adıyla Haluk Acil'in dosyasını tek tek açtı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Depremzedelerin parası bahise! Savcılıktan Haluk Levent açıklaması: Yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı belirtildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ahbap Derneği'nin faaliyetleri ve yürütülen siber/mali süreçlerle ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Soruşturma dosyasını inceleyen savcılık, toplanan deliller ve ifadeler doğrultusunda Dernek Başkanı Haluk Levent hakkında gözaltı talimatı verdi.

YURT DIŞINA KAÇAMADAN ALINDI

Talimat sonrası Haluk Levent yurt dışına kaçamadan Bursa'da gözaltına alındı.

İŞTE GÖZALTININ GEREKÇELERİ

Gözaltı kararının gerekçesinin; dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği olduğu öğrenildi.

Bursa’da gözaltına alınan Haluk Levent, sorgulanmak üzere İstanbul’a gönderildi. (Haberin fotoğrafları İHA ve Takvim.com.tr Foto Arşiv'den alınmıştır.)Bursa’da gözaltına alınan Haluk Levent, sorgulanmak üzere İstanbul’a gönderildi. (Haberin fotoğrafları İHA ve Takvim.com.tr Foto Arşiv'den alınmıştır.)

SAĞLIK KONTROLÜ SONRASI İFADE VERECEK

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolüne getirilen sanatçı sorgulanmak üzere İstanbul'a gönderildi.

Video Oynatma İkonu Ahbap’ta milyarlık soygun: Haluk Levent gözaltına alındı!

BAŞSAVCILIK USULSÜZLÜKLERİ TEK TEK AÇIKLADI: DEPREMZEDELER İÇİN TOPLANAN PARALARLA BAHİS OYNANMIŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Başsavcılığın yazılı açıklamasında, "Ahbap Derneği adına bazı şüphelilerin hesaplarına yüksek miktarlı para transferleri yapıldığı" iddiasına ilişkin soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Soruşturmanın, "deprem bağışlarının yurt dışına kaçırıldığı ve amacı dışında kullanıldığı" iddiaları üzerine derinleştirildiği kaydedilen açıklamada, derneğin kurucusu Haluk Levent'in, çok sayıda şüphelinin hesabını kullandığı, bu hesaplardan birinin asistanı Yeliz Kaya adına kayıtlı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, şüpheli Kaya'nın şahsi hesabı olan ve Levent tarafından kullanılan hesaplara Ahbap Derneğinden yaklaşık 120 milyon lira para akışının tespit edildiği, yine şüpheli Levent tarafından kullanılan ve dernek kurucularından şüpheli Alper Çelik'in hesaplarından 2020-2026 yıllarında 990 milyon lira yasal bahis oynandığı ve yaklaşık 390 milyon lira kaybedildiği bilgisi verildi.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Depremzedelerin parası bahise! Savcılıktan Haluk Levent açıklaması: Yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı belirtildi-3

YURT DIŞINA KAÇMA HAZIRLIĞI YAPIYORMUŞ

Şahsi banka hesabı kullanamayan, ticari işlerde kullandığı çekler karşılıksız çıkan şüpheli Haluk Levent'in bu hacimde bahis oynamış olmasının şüpheleri artırdığı kaydedilen açıklamada, derinleştirilen soruşturma kapsamında "yurt dışı yasağı" tedbiri uygulanan şüphelinin yurt dışına kaçma hazırlıkları yapması üzerine operasyon ve yakalama sürecinin başlatıldığı belirtildi.

"ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINMIŞTIR"

Açıklamada, bunun yanında farklı bir soruşturma kapsamında da dernek ismi ve bağış vaadi kullanılarak şüpheli tarafından mağdurlardan gayrimenkul alındığı ancak Yeliz Kaya'nın şahsına aktarılan gayrimenkullerin daha sonra farklı şüpheliler adına tescil edildiği, bu kapsamda yaklaşık 60 milyon dolar mağduriyet oluşturulduğu kaydedildi.

Depremzedelerin parası bahise! Savcılıktan Haluk Levent açıklaması: Yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı belirtildi-4

DEPREMZEDELER İÇİN TOPLANAN PARALAR BAHİSE

Başsavcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Dernek hesaplarının kambiyo senetleri ve şahsi hesaplara aktarılarak boşaltıldığına dair ciddi emareler bulunduğu, derneğe ait gayrimenkullerin şüpheli şahıslar adına tescil edildiği, 6 Şubat 2023 tarihli deprem felaketinin yarattığı menfi ve acı dolu duygular altında bulunan, yardımda bulunmak isteyen hassas vatandaşlarımızın bağışlarının şüphelilerce şahsi hesaplara aktarıldığı, bahis oynandığı, üçüncü kişilere aktarıldığı tespit edilmiş olup şüpheliler gözaltına alınmıştır."

Takvim.com.tr Haluk Levent'in dosyasını tek tek açtı.

ÇEK KULLANMA YETKİSİ ELİNDEN ALINMIŞTI

Ahbap Derneği Başkanı şarkıcı Haluk Levent, ticari işlemlerinde kullandığı ve toplamı 70 milyon TL tutan çeklerin karşılıksız çıkması üzerine adli para cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, karşılıksız çek düzenlenmesi sebebiyle Haluk Levent'in ticari yetkilerine kısıtlama getirmişti.

Alınan kararla ünlü şarkıcının bundan sonraki süreçte çek düzenlemesi, bankalarda yeni çek hesabı açması yasaklanmıştı.

Haluk Levent’e karşılıksız çek şoku... Mahkemeden 70 milyon ceza | Bir daha hesap açması yasakHaluk Levent’e karşılıksız çek şoku... Mahkemeden 70 milyon ceza | Bir daha hesap açması yasak

DEPREMZEDELERDEN LEVENT'E TEPKİ

Öte yandan 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen, şarkıcı Haluk Levent'in kurduğu Ahbap Derneği'nin depremzedeler için topladığı yaklaşık 158 milyon dolarlık bağışla yapılması planlanan konutların bir kısmı hala tamamlanmadı.

Depremzedelerden Levente tepki: TOKİ 500 bin konut yaptı burada 200 konutu teslim edemediDepremzedelerden Levente tepki: TOKİ 500 bin konut yaptı burada 200 konutu teslim edemedi

Malatya'da yarım kalan konutlar tepki çekerken, depremzedeler toplanan bağışların nasıl harcandığının tüm belgeleriyle şeffaf şekilde açıklanmasını talep ediyor. Levent'e tepki gösteren depremzede İrfan Yılmaz, "TOKİ 500 bin konut yaptı, burada 200 konutu teslim edemediler." ifadelerini kullanmıştı.

Dolandırıcılığın içinde Haluk Levent de mi var? Zararı karşılayacağım sözünü unuttu: Mağdurlar ateş püskürdüDolandırıcılığın içinde Haluk Levent de mi var? Zararı karşılayacağım sözünü unuttu: Mağdurlar ateş püskürdü

"ZARARI KARŞILAYACAĞIM" SÖZÜNÜ UNUTTU

Ayrıca Haluk Levent, dolandırıcılık iddialarının odağında da yer almıştı.

'Çörek otu dolandırıcılığı' olarak bilinen şirketi satın alarak "Garibanların zararını karşılayacağım" dedi.

Ancak aradan aylar geçti herhangi bir ödeme yapılmadı. Haluk Levent'e ulaşamayan mağdurlar isyan bayrağını çekmişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Depremzedelerin parası bahise! Savcılıktan Haluk Levent açıklaması: Yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı belirtildi-7 Depremzedelerin parası bahise! Savcılıktan Haluk Levent açıklaması: Yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı belirtildi-8 Depremzedelerin parası bahise! Savcılıktan Haluk Levent açıklaması: Yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı belirtildi-9
Dubaili kuyumcu tuzağıyla 15 milyonluk vurgun: 2,5 kilogram altını alan 3 zanlı parayı bir haftada harcadı
SONRAKİ HABER

İstanbul'da Dubaili kuyumcu tuzağı

 Meclis’te bu hafta: Emekliye zam, öğrenciye af, IBAN mağduruna umut
ÖNCEKİ HABER

Milyonların beklediği 3 düzenleme Meclis’te
Ebru Bektaş
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler