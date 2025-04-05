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Sezon sonunda Galatasaray’da

İtalyan basını Portekizli yıldızla ilgili iddialarına bir yenisini daha ekledi. La Gazetta Dello Sport, “Joao Felix sezon sonunda Milan’dan ayrılıp Chelsea’ye dönecek ve oradan da Galatasaray’a transfer olacak” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Nisan 2025
Sezon sonunda Galatasaray’da

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Sezonun sona ermesine 2 aya yakın bir süre olmasına rağmen Galatasaray'la ilgili transfer iddiaları dış basında yer almaya başladı. İtalyan basını bir süredir, kiralık olarak Milan formasını giyen Joao Felix'in Sarı-Kırmızılı takıma transfer olacağına dair iddialara sayfalarında yer veriyordu. Dün de La Gazetta Dello Sport'da oldukça kesin ifadeler yer aldı.

MENAJERİ SÜRECİ DOĞRULADI
Gazetedeki haberde, "Joao Felix sezon sonunda Milan'dan ayrılıp Chelsea'ye dönecek ve oradan da Galatasaray'a transfer olacak. Felix'in menajeri Jorge Mendes de süreci doğruladı" ifadesini kullandı. Bonservisi Chelsea'de olan Portekizli yıldızın şu ana kadar Milan'da gösterdiği performans beklentileri karşılayamadı. Serie A'da 8 maçta gol atamayan ve 1 asist yapan 25 yaşındaki Joao Felix'in Chelsea ile 2031'e kadar sözleşmesi var. Yıldız futbolcunun piyasa değeri son dönemde gösterdiği düşük performans nedeniyle 25 milyon Euro'ya kadar geriledi.

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