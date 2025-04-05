De Bruyne City’den ayrılıyor

Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Belçikalı futbolcusu Kevin De Bruyne, sezon sonu takımdan ayrılacağını açıkladı. De Bruyne, "Manchester City oyuncusu olarak son aylarımı geçireceğim. İstesek de istemesek de veda zamanı geldi. Burası her zaman evimiz olacak. Her hikayenin bir sonu vardır ve bu kesinlikle en iyi bölümüydü. Birlikte son günlerin keyfini çıkaralım." ifadelerini kullandı.



2015'te Manchester City'ye transfer olan 33 yaşındaki orta saha Manchester City'de 6'sı Premier Lig ve biri UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 16 kupa zaferi yaşadı. Manchester City'deki sözleşmesi sezon sonu bitecek De Bruyne, takımıyla 10 yıllık kariyerinde 413 maça çıktı ve 106 gol, 174 asistlik performans sergiledi.

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