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Beşiktaş teknik direktörü Solskjaer: Artık tek hedefimiz lig üçüncülüğü

Solskjaer,“Bizim hayalimiz, kupayı kazanmaktı ama olmadı. Odağımız artık lig. Kesinlikle üçüncülüğü istiyoruz. Avrupa’ya gitmek istiyoruz” diye konuştu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Nisan 2025
Beşiktaş teknik direktörü Solskjaer: Artık tek hedefimiz lig üçüncülüğü

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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu. Norveçli teknik adam,"İlk 35 dakika gerçekten çok aradık, şut sayısında çok öndeydik. Kontrol ettik oyunu. Şanslar yakaladık ama o anlar, kırılma anları, kırmızı kart oldu.

Kırmızı karttan sonra gelen golle her şey değişti. Ardından penaltı oldu. Futbolda ufak detaylar belirleyici oluyor" dedi. Solskjaer, "Takımın aslında motivasyona ihtiyacı yok, takım motive. Bizim hayalimiz, kupayı kazanmaktı ama olmadı. Odağımız artık lig. Kesinlikle üçüncülüğü istiyoruz. Avrupa'ya gitmek istiyoruz. İstikrarlı bir performans sergilemeliyiz. Belirleyici anlar, rastgele anlar aleyhimize oldu. Ufak bir dokunuş kırmızı kart, bunlar oluyor. Tayyip'in bir dokunması var ama bana ağır geldi, yumuşak temas diye düşünüyorum. Kabul etmesem de bunlar oluyor. İlk 3'te olmak istiyoruz bu sezon" dedi. Norveçli hoca,"Avrupa'ya gitmek için, ligde ilk 3 için kolay gol yememeliyiz" diye konuştu.

KARTAL'DAN PENALTI İSYANI
Siyah-Beyazlılar 45. dakikada Gedson'la etkili geldi. Ceza alanına girerken yerde kalan Portekizli futbolcu ve takım arkadaşları penaltı bekledi. Bir süre VAR hakemi ile konuşan Atilla Karaoğlan, pozisyonun ceza sahası dışında olduğunu belirterek serbet vuruş kararı verdi. Beşiktaşlı oyuncular karara yoğun itiraz etse de karar değişmedi.

TAYYİP'İN KIRMIZISI BANA BİRAZ AĞIR GELDİ
Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç maçın 36. dakikasında kaleciyle karşı karşıya kalacak Juan'ı formasından çekerek düşürdü. Hakem Atilla Karaoğlan da bariz gol şansı nedeniyle 25 yaşındaki stopere kırmızı kart gösterdi. Göztepe'nin ceza yayından kazandığı frikik de golle sonuçlandı.

YÖNETİM İSTİFAYA ÇAĞRILDI
Beşiktaşlı taraftarlar Göztepe'nin skor üstünlüğünü alması ve üst üste pozisyona girmesinin ardından flaş bir tezahürata imza attı. Siyah-Beyazlı taraftarlar, Serdal Adalı başkanlığındaki yönetim kurulunu 'Yönetim istifa'ifadeleriyle istifaya çağırdı. Taraftlar, maçın sona ermesinin ardından Ersin Destanoğlu'na da yoğun tepki gösterdi.

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