Türkiye dev derbinin heyecanını Atv’de yaşadı!

Kupadaki dev derbide gülen Galatasaray: 2-1... Cimbom, 10. dakikada 1-0 öne geçti. Çağlar sektirdi, Osimhen, ceza sahasına girer girmez çok sert vurdu ve kaleci İrfan Can'ı avladı: 0-1. 27'de Kaan Ayhan'ın sert şutunda top Kostic'in eline çarptı. VAR'a giden Cihan Aydın penaltı kararı verdi. Penaltıyı Osimhen gole çevirdi: 0-2... 44'te Barış Alper'in şutunda Çağlar topu kale çizgisi üzerinden çıkardı. 45+4'te Kostic'in pasında defansın arkasına sarkan Talisca topa dokundu, kaleciyi aşan topa son çizgide Szymanski dokundu ve topu ağlara yolladı:1-2.



BARIŞ ALPER DİREĞİ GEÇEMEDİ

56'da Yunus Akgün'ün pasında Sara'nın şutunu kale önünde Amrabat çıkardı. 70. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. En Nesyri kaleci Günay ile karşı karşıya kaldığı pozisyondan yararlanamadı. 74'te Maximin'in ortasında Talisca'nın kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.



80'de Barış Alper'in şutu direkten geri geldi. 90+11'de Skriniar'ın aşırtma vuruşunda Davinson Sanchez topu çizgi üzerinden rövaşatayla uzaklaştırdı. Aslan maçı kazandı

32 maçta 28 golü var Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, bu sezon tüm kulvarlarda 32 maçta forma giydi. 28 gol atarken 5 de asist yaptı.



14 MAÇTA 7. GALİBİYET

Yarı finale yükselen Galatasaray, Fenerbahçe ile kupada oynadığı 14 maçta 7. galibiyetini kazandı. Fenerbahçe ise bu süreçte sadece 3 kez kazanabildi. Sarı-Kırmızılılar, 5 çift maçlı eşleşmede ise 3 kez turu geçti.



PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK

SÜPER Lig'de 6 puan önde bulunan Galatasaray, Fenerbahçe'yi kupada eleyerek, sezonun geri kalan kısmı için psikolojik üstünlüğü de eline geçirdi



G.SARAY'DAN FLAŞ PAYLAŞIM

G.Saray derbi sonrasında flaş bir paylaşım yaptı. Sarı-Kırmızılılar maçın ardından, "Maçın sonucunu mantığa aykırı çizgiler değil, sahadaki mücadele belirledi" ifadelerini kullandı. Szymanski'nin golünde ofsayt tartışmaları yapılmıştı.

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