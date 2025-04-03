Kartal yarı final için sahada: ATV’den yayınlanacak!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında bugün saat 20.30'da Göztepe'yi ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele ATV'den naklen yayınlanacak. Derbi galibiyetinin moraliyle Göztepe maçına çıkacak olan Kartal, rakibini geçerek adını yarı finale yazdırmak istiyor. Kartal'da Uduokhai, Zaynutdinov ve Elan forma giyemeyecek.



BEŞİKTAŞ'A ELAN ŞOKU

Beşiktaş'ta henüz bir resmi maçta forma giyemeyen Elan Ricardo sakatlandı. Sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama saptanan Elan sahalardan 3 hafta uzak kalacak.

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