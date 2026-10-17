Takasbank, sosyal medyada ve bazı yayın organlarında TPP işlemleri ile Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'na (TEFAS) ilişkin gündeme getirilen iddialar hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, piyasanın işleyişi, teminat yapısı, İşsizlik Sigortası Fonu'nun işlemleri ve Tera Portföy Birinci Serbest Fon'un (TLY) TEFAS'taki işlem sürecine ilişkin bilgi verildi.

Takasbank: Kendi kaynaklarımızdan finansman sağlamıyoruz. (Foto: AA)

KAYNAKLARIN BELİRLİ BİR BORÇLUYA YÖNLENDİRİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL

TPP'nin Takasbank tarafından işletilen organize bir para piyasası olduğu belirtilen açıklamada, bankanın bu piyasada borç alma veya borç verme işlemlerinin tarafı olmadığı vurgulandı.

İşlemlerin üyeler arasında, tarafların birbirini görmediği bir sistem üzerinden yürütüldüğü ifade edildi. Bu işleyiş nedeniyle hiçbir kurumun kaynağının belirli bir borçluya yönlendirilemeyeceği kaydedildi.