Takasbank’tan finansman ve TLY fonu iddialarına yanıt: Kaynak aktarımı yok, 11 ay iddiası gerçeği yansıtmıyor
İstanbul Takas ve Saklama Bankası (Takasbank), Takasbank Para Piyasası (TPP) üzerinden belirli kişi ve kuruluşlara finansman sağlandığı yönündeki iddiaları reddetti. Banka, kendi kaynaklarından herhangi bir finansman sağlamadığını, piyasada borç veren veya borç alan taraf olarak bulunmadığını bildirdi.
Takasbank, sosyal medyada ve bazı yayın organlarında TPP işlemleri ile Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'na (TEFAS) ilişkin gündeme getirilen iddialar hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, piyasanın işleyişi, teminat yapısı, İşsizlik Sigortası Fonu'nun işlemleri ve Tera Portföy Birinci Serbest Fon'un (TLY) TEFAS'taki işlem sürecine ilişkin bilgi verildi.
KAYNAKLARIN BELİRLİ BİR BORÇLUYA YÖNLENDİRİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL
TPP'nin Takasbank tarafından işletilen organize bir para piyasası olduğu belirtilen açıklamada, bankanın bu piyasada borç alma veya borç verme işlemlerinin tarafı olmadığı vurgulandı.
İşlemlerin üyeler arasında, tarafların birbirini görmediği bir sistem üzerinden yürütüldüğü ifade edildi. Bu işleyiş nedeniyle hiçbir kurumun kaynağının belirli bir borçluya yönlendirilemeyeceği kaydedildi.
240 MİLYAR LİRALIK İŞLEME KARŞILIK 450 MİLYAR LİRALIK TEMİNAT
Takasbank, TPP'deki bütün borçlanmaların teminat karşılığında gerçekleştirildiğini bildirdi. Teminatların yaklaşık yüzde 84'ünü banka teminat mektuplarının oluşturduğu, pay senetlerinin toplam teminatlar içindeki oranının ise yüzde 1,5'in altında kaldığı belirtildi.
Fiyatında olağan dışı artış görülen pay senetlerinin teminata kabul edilmediği vurgulandı. Piyasada yaklaşık 240 milyar liralık işleme karşılık 450 milyar lira tutarında teminat bulunduğu aktarıldı.
Açıklamada, TPP'de bugüne kadar herhangi bir temerrüt yaşanmadığı ve piyasaya kaynak sağlayan hiçbir kurumun zarara uğramadığı ifade edildi.
İŞSİZLİK SİGORTASI FONU'NA İLİŞKİN İDDİALARA YANIT
İşsizlik Sigortası Fonu'nun TPP aracılığıyla belirli bir yatırım fonunu özel olarak finanse ettiği yönündeki iddialara da yanıt verildi. Böyle bir işlemin teknik ve operasyonel açıdan mümkün olmadığı belirtildi.
TLY FONUNUN TEFAS'TAKİ İŞLEM SÜRECİ AÇIKLANDI
Takasbank, Tera Portföy Birinci Serbest Fon'un TEFAS'taki işlemlerine ilişkin süreci de paylaştı.
Fonun 7 Temmuz 2025'te TEFAS'ta işleme açıldığı bildirildi. İzahname değişikliğinin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı alınmadan yapıldığının bildirilmesi üzerine fonun 1 Ağustos 2025'te alım işlemlerine kapatıldığı kaydedildi.
SPK onayının alınmasının ardından fonun 12 Ağustos 2025'te yeniden alım işlemlerine açıldığı belirtildi. Fonun 11 ay boyunca SPK onayı olmadan TEFAS'ta işlem gördüğü yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.
İDARİ PARA CEZASININ GEREKÇESİ BELİRTİLDİ
SPK'nin fonun kurucusuna uyguladığı idari para cezasının, 2025 yılında izahnamede onay alınmadan yapılan değişiklikle ilgili olduğu ifade edildi.
Piyasaların olağan işleyişini sürdürdüğünü bildiren Takasbank, yetkili kurumların yürüttüğü incelemelere her türlü desteğin verildiğini kaydetti. Banka, gerçeğe aykırı bilgileri bilerek yaymayı sürdürenlere karşı yasal haklarının saklı olduğunu da belirtti.