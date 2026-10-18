Şoförlerin fazla mesai ücreti ise 21 lira 15 kuruş üzerinden hesaplanacak. 2027 için şehit yakınları ve gazilere ise 30 milyar 25 milyon 113 bin lira tahsis edilmesi planlandı.

2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre, memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yaklaşık yüzde 20 artacak. 2026 yılında 16 lira 55 kuruş olan saatlik fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2027'den itibaren 19 lira 85 kuruşa yükselecek.

PERSONELE 6.3 TRİLYON TL

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri personeline gelecek yıl 6.3 trilyon lira nakdi ödeme planlanıyor. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı, personel giderleri için 1.8 trilyon lira ile bütçeden en fazla payı aldı. Sağlık Bakanlığı personeli için 1.1 trilyon lira ödenek aktarılacak.

2027’de memurların saatlik fazla mesai ücreti 19 lira 85 kuruşa yükselecek. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Emniyet Genel Müdürlüğü 523.7 milyar lirayla üçüncü sırada bulunurken Milli Savunma Bakanlığı'na 501 milyar 511 milyon lira ayrıldı. Harcırah Kanunu uyarınca verilecek yurt içi gündelik ve tazminat tutarları da yeniden belirlendi.

Yeni yılda TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı'na ödenecek yurt içi gündelik tutarı 925 liradan 1260 liraya yükselecek. Bakanlar ve milletvekillerinin gündelikleri ise 900 TL'den 1230 TL'ye çıkarılacak.