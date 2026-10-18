Memurların 2027 fazla mesai ücretleri belli oldu! Saatlik ödeme yüzde 20 artıyor: İşte yeni rakamlar
2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ne göre memurların saatlik fazla mesai ücreti 16 lira 55 kuruştan 19 lira 85 kuruşa yükselecek. Şoförlerin mesai ücreti 21 lira 15 kuruş olacak. Kamu personeli için 6,3 trilyon liralık ödeme planlanırken şehit yakınları ve gazilere 30 milyar lira kaynak ayrılması öngörülüyor.
2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre, memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yaklaşık yüzde 20 artacak. 2026 yılında 16 lira 55 kuruş olan saatlik fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2027'den itibaren 19 lira 85 kuruşa yükselecek.
Şoförlerin fazla mesai ücreti ise 21 lira 15 kuruş üzerinden hesaplanacak. 2027 için şehit yakınları ve gazilere ise 30 milyar 25 milyon 113 bin lira tahsis edilmesi planlandı.
PERSONELE 6.3 TRİLYON TL
Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri personeline gelecek yıl 6.3 trilyon lira nakdi ödeme planlanıyor. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı, personel giderleri için 1.8 trilyon lira ile bütçeden en fazla payı aldı. Sağlık Bakanlığı personeli için 1.1 trilyon lira ödenek aktarılacak.
Emniyet Genel Müdürlüğü 523.7 milyar lirayla üçüncü sırada bulunurken Milli Savunma Bakanlığı'na 501 milyar 511 milyon lira ayrıldı. Harcırah Kanunu uyarınca verilecek yurt içi gündelik ve tazminat tutarları da yeniden belirlendi.
Yeni yılda TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı'na ödenecek yurt içi gündelik tutarı 925 liradan 1260 liraya yükselecek. Bakanlar ve milletvekillerinin gündelikleri ise 900 TL'den 1230 TL'ye çıkarılacak.
GELİRLER % 35.8 ARTTI
2027 bütçe teklifinin gelir kalemi 21.1 trilyon lira tutarında gerçekleşti. Bu vergi gelirlerinin 22.6 milyar lirası yurt dışı harçlardan, 1 trilyon lirası sigara ve alkolden, 104 milyar lirası şans oyunlarından gelecek.
Görüşmeleri 21 Ekim'de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlayacak ve bir ay sürecek olan teklifteki bazı detaylı rakamlar şöyle: 2026'da 16.3 trilyon TL olan vergi gelirleri tahsilatının 2027'de yüzde 35.8 artarak 22.1 trilyon tutarında olması hedefleniyor. Vergi gelirlerinin 5.6 trilyonunu gelir vergisi oluşturuyor. 2026'a göre vergi gelirinde yüzde 34.3 artış öngörülüyor.
2027 yılında yüzde 55.8 artışla 3.3 trilyon TL olarak öngörülen özel tüketim vergisinin (ÖTV) 1.2 trilyonu motorlu taşıt araçlarından, 259.6 milyarı alkollü içkilerden, 795.9 milyar TL'si sigara gibi tütün mamulleri, 31.5 milyarı kolalı gazozlardan oluşuyor.
KALEM KALEM CEZALAR
Para cezaları gelirleri toplamı 2026'ya göre yüzde 30.8 artışla 489.9 milyar TL'yi bulacak. Bunun 14.8 milyar TL'si yargı cezalarından, 82.8 milyar TL'si idari para cezalarından, 200.7 milyon TL'si trafik para cezalarından gelecek. Çevre idari para cezalarından ise 1.9 milyar TL gelmesi öngörülüyor. 2026 yılına göre yüzde 25.1 oranında artış sağlanacak olan kira gelirleri toplamı ise 42.9 milyar TL. Lojmanlardan 18.6 milyar, sosyal tesislerden 10.9 milyar TL vergi kazancı sağlanacak.
Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler ise 156.3 milyar TL olarak şekillendi. Faiz gelirleri toplamı ise yüzde 28 oranındaki artışla 538.5 milyar TL'ye ulaşacak. GSM işletmelerinden alınan hazine payları ise 76.7 milyar TL.
HABER: ÖNDER YILMAZ