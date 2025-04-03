Davinson’dan hayati dokunuş!

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, derbideki etkili oyununu maçın son anlarında yaptığı hayati müdahale ile taçlandırdı. 27 yaşındaki defans oyuncusu, uzatma dakikalarında Milan Skriniar'ın kaleci Günay Güvenç'in üstünden aşırtarak kaleye gönderdiği topu rövaşatayla çizgiden çıkararak maçın uzatmalara gitmesini engelledi. Yaptığı kritik müdahale sonrası büyük sevinç yaşayan tecrübeli stoper takım arkadaşlarının tebriklerini de kabul etti. Sanchez özellikle En Nesyri'ye karşı gösterdiği performansla dikkat çekti.

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