Mourinho’dan En Nesyri’ye motivasyon konuşması!

Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Youssef En Nesyri, son dönemde formsuz bir dönemden geçiyor. 27 yaşındaki golcü çıktığı son 4 resmi maçta gol sevinci yaşayamadı.

Rangers maçlarını boş geçen yıldız golcü ligdeki Samsun ve Bodrum maçlarında da suskun kaldı. Jose Mourinho'nun da oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirdiği ve yıldız isme moral verdiği öğrenildi.

Deneyimli çalıştırıcının, "Her golcü kariyerinde böyle süreçler yaşar. Bunu kafana takma.Sen bizim için çok önemlisin. Atacağın 1 golle her şey çözülür. Sana güveniyorum" ifadelerini kullandığı belirlendi.