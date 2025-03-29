Davinson’dan müjdeli haber!

G.Saray'da flaş Davinson Sanchez gelişmesi. Sarı-Kırmızılılar'ın tecrübeli oyuncusu, ülkesinden geç döndü ve cuma gecesi ancak İstanbul'a gelebildi. MR'ı çekilen Davinson Sanchez'in derbide oynayacağı öğrenildi.



Kolombiyalı stoper tek antrenmanla derbide sahada olacak. Cimbom'un Kolombiyalı yıldız, daha önce Okan Buruk ile yaptığı görüşmede derbide oynamak istediğini belirtmişti. Galatasaray'da Nijerya Milli Takımı'nda sakatlık yaşayan Victor Osimhen'in de bugün sahada olması bekleniyor. İki yıldızın bugün forma giyecek olması teknik heyeti mutlu etti.

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