Davinson’dan fedakarlık

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez'in Beşiktaş ile oynanacak derbide forma giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor. Tecrübeli oyuncu, Kolombiya Milli Takımı'nda sakatlanmıştı. 27 yaşındaki stoper Paraguay maçının kadrosunda da yer almamıştı.



FIFA'nın da yaşanabilecek travma riskinden dolayı çarpışma yaşanan oyunculara 1 hafta forma giymeme kuralı koyuyor. Beşiktaş derbisinde forma giymek isteyen başarılı oyuncunun durumunun bugün yapılacak kontroller sonrasında belli olması bekleniyor. Bu sezon 32 maçta forma giyen Davinson, 4 gol atarken 2 de asist yaptı.

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