Beşiktaş-Galatasaray derbisini yönetecek hakem hakkında şok iddia!

Süper Lig'de yarın sezonun belki de kaderini belirleyecek bir derbi oynanacak. Lider Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray'ın alacağı sonuç şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'yi de yakından ilgilendiriyor.



Beşiktaş- Galatasaray maçını Yasin Kol yönetecek. Bu atamaya Beşiktaş büyük tepki gösterdi. Derbiye yabancı hakemin atanmasını bekleyen Siyah-Beyazlılar, Kol kararı sonrası ateş püskürdü. TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı'nın Yasin Kol ataması sonrasında istifa kararı aldığı önü sürüldü. Yasin Kol ile ilgili bir flaş iddia daha ortaya atıldı. İddiaya göre, Kol'un hakem sözleşmesi bulunmuyor, TFF'den de maaş almıyor.

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