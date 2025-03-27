PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Tekke arayış içinde!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, savunmada Savic’in durumunun belirsizliği ve Batagov’un sakatlığının yanı sıra hucümda da Banza’nın kart cezalısı olması nedeniyle Göztepe karşısında kadrodaki alternatifleri değerlendirecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Mart 2025
Tekke arayış içinde!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe'yi konuk edecek olan Trabzonspor'da sezon başından beri yaşanılan sakatlıklar nedeniyle belirsizlik sürüyor. Bordo- Mavililer'in yeni teknik direktörü Fatih Tekke, taraftarı önünde çıkacağı ilk maçta yaşanan bu şanssızlığı aşmak için çözüm arıyor.

Karadeniz ekibinde, Stefan Savic adalesinde yaşadığı sakatlık sonrası takımdan ayrı çalışırken, bu oyuncunun durumu maç günü netlik kazanacak. Tedavileri devam eden Arseniy Batagov ve Hüseyin Türkmen'in yanı sıra John Lundstram ve Anthony Nwakaeme forma giymeyecek. Başakşehir maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Simon Banza da görev yapamayacak. 17 golle takımın en skorer ismi olan Banza'nın yokluğunda Tekke'nin hücum hattında Danilo Sikan'a görev vermesi bekleniyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan iftar sonrası emekçilere müjdeyi verdi: Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
Tutuklananların ailelerinden CHP’lilere tepki: Ellerim kırılaydı da göndermeseydim
Borsa İstanbul
Savcılık harekete geçti! İmamoğlu için sahte tanık aranıyor diyen CHP’li Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı
Promosyona Nisan ayarı: Emekliler dikkat! Neler değişecek? Nasıl yararlanılacak?
Barış ve Semih harekatı: West Ham United iki yıldızı derbide mercek altına alacak!
CHP’li İBB’ye yolsuzluk soruşturması: Özgür Karabat ile Turan Taşkın Özer’n dosyası ayrıldı
TBMM’de kabul edildi: Bayram ikramiyesi 4 bin TL! Kim, ne kadar fark alacak?
ABD’de doktora yapan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk’e akılalmaz gözaltı! Türkiye devrede
Devlet Bahçeli’den CHP’nin Saraçhane provokasyonuna sert tepki: Türkiye oyuncak değildir, karanlık oyunlara gelmeyecektir
O başvuru reddedildi! CHP olağanüstü kurultaya gidecek mi?
Tutuklu İmamoğlu’nun yolsuzluk girdabına soktuğu İBB’de Nuri Aslan dönemi! Beylikdüzü’nde Serkan Çebi başkanvekili olarak seçildi
Başkan Erdoğan’dan KAAN, Ulusal Kuantum Enstitüsü ve milli çip müjdesi! CHP’ye boykot tepkisi: Milletimiz yerli markaları yem etmez
Galatasaray’a dünya yıldızı yağacak! Transferde 3 imza yolda
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye yolsuzluk tepkisi: Turpların büyükleri daha heybeden dökülmedi! | Çalan da şikayet eden de CHP’li
Özgür Özel bu kez de BBC’ye ağladı! Başbakan Starmer’a müdahale çağrısı: Bu nasıl dostluk
Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e: Sen kimsin, gramın ne? Şehzadebaşı’nın hesabı sorulacak | CHP’nin boykot riyakarlığı
CHP İstanbul Kongresi’nde ne katakulliler döndü? İfşa olan ses kaydı sonrası harekete geçildi: İnan Güney şüpheli sıfatıyla adliyede
1 gram altını olan kasırgaya hazır olun! İslam Memiş’ten rekor altın tahmini geldi
Gözaltı akşamı Dilek İmamoğlu’ndan 3 milyon 800 bin TL’lik lüks alışveriş gecesi! Faturası İBB’den