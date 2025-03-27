Tekke arayış içinde!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe'yi konuk edecek olan Trabzonspor'da sezon başından beri yaşanılan sakatlıklar nedeniyle belirsizlik sürüyor. Bordo- Mavililer'in yeni teknik direktörü Fatih Tekke, taraftarı önünde çıkacağı ilk maçta yaşanan bu şanssızlığı aşmak için çözüm arıyor.



Karadeniz ekibinde, Stefan Savic adalesinde yaşadığı sakatlık sonrası takımdan ayrı çalışırken, bu oyuncunun durumu maç günü netlik kazanacak. Tedavileri devam eden Arseniy Batagov ve Hüseyin Türkmen'in yanı sıra John Lundstram ve Anthony Nwakaeme forma giymeyecek. Başakşehir maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Simon Banza da görev yapamayacak. 17 golle takımın en skorer ismi olan Banza'nın yokluğunda Tekke'nin hücum hattında Danilo Sikan'a görev vermesi bekleniyor.

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