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Tadic’in müthiş başarısı!

Tadic, Bodrum FK maçında oynaması halinde 100. resmi maçına çıkarak iki sezonda bunu başaran ilk futbolcu olarak tarihe geçecek. Ayrıca Sırp yıldız “Dalya” diyen Sarı- Laciverliler’in 26. yabancı futbolcusu olacak.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Mart 2025
Tadic’in müthiş başarısı!

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Dusan Tadic... Fenerbahçe'ye imza attığında 34 yaşındaydı. Bu kadar istikrarlı bir performans sergileyeceği kimsenin aklına gelmezdi. Tüm istatistikleri altüst etti, tarihe geçmenin eşiğine geldi. Sırp futbolcu, Bodrum deplasmanında forma giyerse 100. maçına çıkarak iki sezonda bunu yapan ilk futbolcu olacak.

Ayrıca yıldız orta saha "Dalya" diyen Kanarya'nın 26. yabancı futbolcusu olacak. Tadic geçen sezon İsmail Kartal yönetimindeki 58 maçın sadece 2'sini kaçırdı. Şanlıurfa'da Galatasaray'a karşı 19 yaş altı takımıyla mücadele edilen Süper Kupa sınavında kadroda yoktu.

Bir de Türkiye Kupası'ndaki Adana Demir maçında süre almadı. Mourinho da Sırp yıldızdan vazgeçmedi. Şu ana kadarki 45 resmi maçın 43'ünde forma giyen Tadic, kupadaki Kasımpaşa ve Erzurum karşılaşmalarını kaçırdı. 99 resmi müsabakada boy gösteren Tadic, 7 bin 616 dakika sahada kaldı.

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