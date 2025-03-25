Galatasaray’da kiralık krizi kapıda!

Galatasaray'ın satın alma opsiyonlarıyla kiralık gönderdiği 4 oyuncunun sezon sonu yeniden Sarı-Kırmızılı takıma dönmesi bekleniyor. Sezon başında 24 yaşındaki Danimarkalı stoperi Mathias Ross'u 1 milyon 200 bin Euro'luk şarta bağlı satın alma opsiyonla Sparta Prag'a kiralamıştı.



Ross'un opsiyonunun kullanılmaması bekleniyor. Aslan'ın 5 milyon 125 bin Euro'luk satın alma opsiyonuyla Monchengladbach'a kiraladığı Alman sol bek Derrick Köhn'ün takıma dönmesi yüksek ihtimal. Fiorentina'ya 15 milyon 500 bin Euro'luk şarta bağla opsiyonla imza atan Zaniolo'da geri dönecek gibi. Ara transferde 10 milyon Euro'luk opsiyonla Roma'nın yolunu tutan Nelsson'un da İtalyan ekibinde kalması beklenmiyor.

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