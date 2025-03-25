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F.bahçe’nin Hırvat kalecisinden müthiş performans!

Fenerbahçe’nin Hırvat kalecisi iki Fransa maçında gösterdiği performansla takdir topladı. Dominik Livakovic ilk maçta 8, ikinci maçta 6 kurtarış yapmasına rağmen Hırvatistan turu penaltılarla kaybetti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Mart 2025
F.bahçe’nin Hırvat kalecisinden müthiş performans!

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Hırvatistan, UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa ile karşı karşıya geldi... Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic, ilk maçta 8 kurtarış, ikinci maçta da 6 kurtarış yaparak büyük bir takdir topladı.

ÇARE OLAMADI
Hırvat eldiven ilk maçta iyi bir performansa imza atarak galibiyette büyük pay sahibi olmuştu. İlk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden Horozlar ise ikinci maçta 52. dakikada Michael Olise ve 80. dakikada Ousmane Dembele'nin golleriyle karşılaşmayı penaltılara taşıdı. Fransa, 7 penaltıda 5 isabet sağladı. Hırvatistan ise 7 penaltının 3'ünden faydalanamayınca elenen taraf oldu. Bu sonuçla Hırvatlar'a Livakovic'in çabaları çare olmadı. Öte yandan ikinci maçta Fransız yıldız Mbappe, bir pozisyonda Livakovic topu ellerine almasına rağmen diziyle müdahalede bulundu. Pozisyonun ardın Hırvat futbolcular çıldırdı.

MBAPPE'DEN LİVAKOVİC'E MÜDAHALE
Fransa -Hırvatistan maçında Mbappe'nin diz darbesiyle yerde kalan Livakovic, kısa süreli sakatlık yaşadı... Fransız yıldız, Hırvat kaleciyi kaldırmaya çalışınca ortalık gerildi.

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