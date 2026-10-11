"TÜTÜN TAHRİBATI ÖNLENEBİLİR BİR YIKIMDIR"

Tütün kullanımının sadece bireysel bir sağlık tercihi olmadığını, toplumsal bir yük haline geldiğine dikkat çeken Memişoğlu, tablonun vahametini "Bu gördüğümüz tablo, önlenebilir bir yıkımdır. Tütün ürünlerinin bedenimizde bıraktığı tahribat sadece bireysel bir tercih değil, toplum olarak taşıdığımız ortak bir yüktür" sözleriyle dile getirdi.