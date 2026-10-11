Tütünle mücadelede elektronik dönem: 18 yaş altı için yaş doğrulaması
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, tütünle mücadelede hazırlanan yeni kanun taslağını açıkladı. 18 yaş altına tütün satışı engellemek için mahremiyeti gözeten elektronik yaş doğrulaması dâhil yeni mevzuat adımlarının atılacağını duyurdu.
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, tütün ürünleriyle mücadeleye ilişkin hazırlanan yeni kanun taslağı ve mevzuat çalışmalarının detaylarını duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Memişoğlu, tütün ürünlerinin bıraktığı tahribatın önlenebilir bir yıkım olduğunu belirterek; 18 yaş altındaki çocuklara sigara satışını engellemek amacıyla mahremiyeti koruyan elektronik yaş doğrulama sistemleri dâhil tüm seçeneklerin değerlendirildiğini açıkladı.
Türkiye'de tütünle mücadelede radikal adımlar atılmaya hazırlanıyor. Kamuoyunda oluşan soru işaretlerine ve merak edilen hususlara ilişkin resmi sosyal medya hesabından detaylı bir mesaj yayımlayan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yeni kanun taslağının önceliğini ve temel ilkelerini kamuoyuyla paylaştı.
18 YAŞ ALTI İÇİN ELEKTRONİK YAŞ DOĞRULAMASI GELİYOR
Bakan Memişoğlu, çocukların tütünün zararlı etkilerinden korunmasının birinci öncelik olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"Açıklamalarımız üzerindeki soru işaretlerini anlıyorum. Vatandaşlarımız müsterih olsun; önceliğimiz 18 yaş altındaki çocuklarımıza yaş doğrulaması yaparak tütün ürünü satışını önlemek ve onları tütünün zararlı etkilerinden korumaktır. Bu doğrultuda, mahremiyeti gözeten, kişisel verileri koruyan ve uygulama kolaylığı sağlayan elektronik sistemler dâhil bütün seçenekleri değerlendiriyor, yeni kanun taslağımızı ve mevzuatımızı da bu çerçevede ele alıyoruz."
"TÜTÜN TAHRİBATI ÖNLENEBİLİR BİR YIKIMDIR"
Tütün kullanımının sadece bireysel bir sağlık tercihi olmadığını, toplumsal bir yük haline geldiğine dikkat çeken Memişoğlu, tablonun vahametini "Bu gördüğümüz tablo, önlenebilir bir yıkımdır. Tütün ürünlerinin bedenimizde bıraktığı tahribat sadece bireysel bir tercih değil, toplum olarak taşıdığımız ortak bir yüktür" sözleriyle dile getirdi.
SOSYAL ALANLAR VE TEMİZ HAVA HAKKI İÇİN YENİ DÜZENLEME
Sigara kullanmayan vatandaşların pasif içicilikten ve sosyal alanlardaki dumandan korunmasına yönelik adımların da yolda olduğunu belirten Sağlık Bakanı, temiz hava hakkına vurgu yaptı:
"Sigara içmeyen milyonlarca vatandaşımızın haklı hassasiyetini ve temiz hava hakkını çok iyi biliyoruz; sosyal alanlarda yaşanan mağduriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Amacımız, başta evlatlarımız olmak üzere toplumumuzu tütünün yıkıcı etkilerinden korumaktır. Unutmayalım; tütünle mücadele hepimizin mücadelesidir."