Montella, Macaristan galibiyetini yorumladı: Bu takımın hocası olmaktan gurur duyuyorum

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Macaristan galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, "Gerçekten gurur duyuyorum futbolcularımızla. Maçın başından sonuna kadar hepsi tek tek mücadele etti. Özel bir takımımız var. Bunu devam ettirmek istiyoruz. 3 senedir burada kaybetmeyen bir Macaristan vardı, onu da bozduk. Güzel bir galibiyet oldu" dedi.

Montella,"İlk geldiğimden beri A Ligi'ne yükselmek bir hedefti. A'ya gelmek gerçekten gurur verici. Takımımız değil ikinci takımımız, çalışanlarımız var. Onların da emekleri var. Bu hedefi tutturmak gurur verici. Bu ülkenin başında teknik direktörlük yapmaktan, bu takımın hocası olmaktan gurur duyuyorum. Bu mutluluğun keyfini çıkarmalı ve üstüne devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

SERİYİ BİZ BİTİRDİK

Zorlu rakibini iki maçta da 3 gol atarak yenen Türkiye aynı zamanda rakibinin iç sahadaki 13 maçlık yenilmezlik serisine de son verdi. Macarlar 2022'den sonra ilk kez kaybetti.

ARMAĞAN OLSUN

Hakan Çalhanoğlu maçın ardından, "Ülkemize bu galibiyet armağan olsun. Onların dualarıyla buraya kadar geldik. Bizi desteklemeye devam etsinler" dedi.



UĞURCAN GEÇİT VERMEDİ

A Milli Takım'ın deneyimli kalecisi Uğurcan Çakır dün kritik kurtarışlara imza attı. Maç 0-0'ken 27. dakikada Dardai ile karşı karşıya kalan Uğurcan yaptığı müdahale ile golü önledi. Tecrübeli file bekçisi ikinci yarıda da bir pozisyonda etkili bir kurtarış yaparak gole izin vermedi. Trabzonspor'un kalecisi iki maçta toplamda kalesine gelen 8 isabetli şutun 7'sini çıkarmayı başarırken 1 gole engel olamadı.



YUSUF AÇİÇEK İLK KEZ MİLLİ OLDU

Fenerbahçe'de bu sezon sergilediği performansla dikkatleri çeken Yusuf Akçiçek dün ilk kez milli formayı giyme şansı yakaladı. 17 yaşındaki stoper, 82. dakikada Kenan Yıldız'ın yerine oyuna dahil oldu. Genç yıldız maçın ardından büyük gurur yaşadı.