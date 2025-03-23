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Montella Macaristan maçı öncesi konuştu: Tuzağa düşmemeliyiz

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella Macaristan maçı öncesi, "Ufak bir avantajımız var ama tuzağa düşmemeliyiz" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Mart 2025
Montella Macaristan maçı öncesi konuştu: Tuzağa düşmemeliyiz

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A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Macaristan maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. İtalyan hoca ilk maçtan dolayı ufak bir avantajları olduğunu söyleyerek, "Çok tehlikeli bir rakiple karşılaşacağımızı biliyoruz. Tuzağa düşmek istemiyoruz. İyi bir maç ortaya koymalıyız" dedi.

Görevini hep hakkaniyetli bir şekilde yapmaya çalıştığını vurgulayan Montella, "Geçtiğimiz Mart ayındaki hazırlık maçlarını saymazsak iyi performanslar sergiledik. Mart ayı da bize çok faydalı oldu. Neleri düzeltmemiz gerektiğini öğrendik. Bizim belli stratejilerimiz var. En iyi şekilde sahada olacağız. Bugüne kadar en iyi şekilde nasıl katkı sağlayabilirim onu düşünüyorum" diye konuştu.

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