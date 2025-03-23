Haydi Türkiyem: A Milli Futbol Takımımız Macaristan deplasmanında sahne alacak!

Milli Futbol Takımımız, Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında bugün Macaristan'a konuk olacak. Ay-Yıldızlılar ilk maçtan 3-1'lik sonuçla galip ayrılmıştı. Puskas Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.

Karşılaşma TV8'den naklen yayınlanacak. Maçı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetecek. Türk Milli Takımı, her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı mağlubiyette adını Uluslar A Ligi'ne yazdıracak.

Macaristan'da 90 dakika sonunda ev sahibi ekibin iki farklı üstünlüğü durumunda ise uzatma bölümüne geçilecek. A Milli Futbol Takımı, Macaristan ile tarihinde 17. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke A milli takımları arasında 9'u resmi ve 7'si özel olmak üzere oynanan 16 maçta, Macaristan'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor.

Geride kalan 16 maçtan 5'ini Türkiye kazanırken, Macaristan bu süreçte 9 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti. Türkiye'nin toplam 18 golüne, Macaristan 30 golle yanıt verdi. A Milli Futbol Takımımız, tarihindeki 639'uncu maçına çıkacak. Türkiye, 638 maç oynayıp, biri hükmen 249 galibiyet, 150 beraberlik ve 239 yenilgi yaşadı.

RAKİBİMİZ BELLİ OLUYOR

A Milli Futbol Takımımız'ın 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki son rakibi de bugün belli oluyor. Milliler, 2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri E Grubu'nda Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşirken, son rakip Hollanda-İspanya mücadelesinin galibi olacak. Uluslar Ligi'nde Hollanda'da oynanan ilk karşılaşma 2-2'lik skorla tamamlandı. İspanya ile Hollanda arasındaki maç saat 22.45'te oynanacak.