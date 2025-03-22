Milli Takım’da Kerem Aktürkoğlu fırtınası!

Milli Takım'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, gol ve asistlerine devam ediyor. Benfica'da başarılı bir sezon geçiren Kerem Aktürkoğlu, Ay-Yıldızlı forma altında Uluslar Ligi'nde Macaristan'a karşı 1 gol, 1 asistle mücadele etti.



Teknik direktör Vincenzo Montella da onu özel olarak tebrik etti. Yıldız oyuncu 2021-2022 yılından bu yana müthiş istatistiklere imza attı. O sezon 13 gol, 9 asist üreten Kerem, 2022- 2023 sezonunda ise 13 gol, 14 asistle 27 gole katkıda bulundu. Geçen sezon Galatasaray'da 17 gol, 8 asiste imza atan Kerem Aktürkoğlu, tüm kulvarlarda bu sezon 19 gol ve 11 asist üretti.

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