Montella: Çok mutluyuz ama hiçbir şey bitmedi

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella Macaristan ile oynanan maçtan sonra açıklamalarda bulundu. İtalyan hoca çok mutlu olduklarını söyleyerek, "Ama hiçbir şey bitmedi. Oyuna çok iyi başladık. Sonrasında golden sonra mesafe açtık ve rakibin kontratak yapmasına izin vermedik.



İlk yarıda müthiş bir kalite gösterdiğimizi ve bunun devam etmesini söyledim. İstediğimiz skoru aldık ama bunun bir rövanşı olduğu unutulmamalı. Deniz Gül ve Can Uzun yeni oyuncularımızdı. Herkesin potansiyeli çok yüksek. Dengeli olmamız gerekiyor. Henüz hiçbir şey bitmedi" dedi.

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