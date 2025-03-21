PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Montella: Çok mutluyuz ama hiçbir şey bitmedi

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, “Çok mutluyuz ama hiçbir şey bitmedi” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Mart 2025
Montella: Çok mutluyuz ama hiçbir şey bitmedi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella Macaristan ile oynanan maçtan sonra açıklamalarda bulundu. İtalyan hoca çok mutlu olduklarını söyleyerek, "Ama hiçbir şey bitmedi. Oyuna çok iyi başladık. Sonrasında golden sonra mesafe açtık ve rakibin kontratak yapmasına izin vermedik.

İlk yarıda müthiş bir kalite gösterdiğimizi ve bunun devam etmesini söyledim. İstediğimiz skoru aldık ama bunun bir rövanşı olduğu unutulmamalı. Deniz Gül ve Can Uzun yeni oyuncularımızdı. Herkesin potansiyeli çok yüksek. Dengeli olmamız gerekiyor. Henüz hiçbir şey bitmedi" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ekosistem çarkının detaylarını TAKVİM açıklıyor | Ekrem İmamoğlu’nun mahzende sakladığı paralar muz kolileriyle taşındı!
Milyonlarca emekliye promosyon zamanı | Gözler SGK’ya çevrildi! Bankalar ne veriyor? Yeni protokol neler getirecek?
Vakıf Katılım Bankası
İmamoğlu’nun villacısı Ali Nuhoğlu ve Emrah Bağdatlı’nın ofisinden servet çıktı! Balya balya dövizler... Böyle gözaltına alındı
CHP’li Özel sokak çağrısı yaptı! Marjinal gruplar polise saldırdı partililer İBB binasına girmeye çalıştı: Çık dışarı Özgür
CHP’li Özgür Özel’in sokak çağrısına peş peşe tepkiler: Milletimizin huzurunu bozmak isteyenlere asla fırsat verilmeyecektir
CANLI | CHP’li Özgür Özel’in çağrısı sonrası marjinal gruplar sahaya indi! ODTÜ’de polise taşlı saldırı
CHP’li İBB’deki yolsuzluk operasyonunda turpun büyüğü Gürcistan’da mı?
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye yolsuzluk, terör ve sahte diploma tepkisi: İddialara cevap veremiyor yargıyı hedef alıyorlar
Saraçhane’de CHP provokasyonu! Özgür Özel Vali ve Emniyet Müdürü’nü tehdit etti: 6 polis yaralı
CANLI TAKİP | İBB’ye 560 milyarlık yolsuzluk ve terör soruşturması: Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı! İfade vermeye başladılar
Özgür Özel çağırdı marjinal örgütler sokağa döküldü | CHP’li Sözcü TV’den skandal yayın: Polise saldırıyı direniş diye sundu!
Budapeşte kapısına dayandık! Türkiye - Macaristan: 3-1 | MAÇ SONUCU
Devlet Bahçeli’den PKK’ya fesih çağrısı CHP’ye İBB tepkisi
İmamoğlu’nun akrabaları da delil karatmaya başladı! Rumeli Hisarı’ndan ekip geldi Gürpınar’da evrak yaktı... Başrolde Mevlüt İmamoğlu
İmamoğlu İnşaat’ta organize işler! MASAK raporu ortaya çıktı: 3 yılda 117 taşınmaz!
Kandil Uzlaşısının firari ismi Azad Barış! Kirli trafikte kili rol oynadı: Ekrem İmamoğlu ile ne ilişkisi var?
Fenerbahçeli 2 yıldıza Beşiktaş kancası! Görüşmeler başladı
İmamoğlu’nun gizli kasası AVM’den rüşvet istedi! Yüzde 7’ci Ertan’ın dosyası açıldı... İSBAK’ta 100 BELTUR’da 70 milyon TL’lik usulsüzlük
Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı! Meğer Uzak Şehir’in yıldızının...