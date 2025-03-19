Süper Lig’in bitirim ikilisi!

Comparisonator'un verilerine göre Süper Lig'de bu sezon takımların en golcü ikilileri sıralamasında Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz ilk sırada yer alıyor.



Sarı-Kırmızılılar'ın Nijeryalı golcüsü Osimhen, Süper Lig'de 20 gol atarken milli yıldız Barış Alper ise 10 gol kaydetti. İkilinin toplamda 30 golü bulunuyor. Barış Alper, Alanya ve Antalyaspor maçlarındaki performansıyla göz doldurdu. Onları Fenerbahçe'den En Nesyri ve Dzeko takip ediyor. İki yıldız toplamda 28 gole imza attı. Başakşehirli Piatek ve Figueiredo ikilisi 24 golle 3. sırada yer aldı.



Trabzonsporlu Banza ve Cham ise 21 golle 4. basamakta bulunuyor. Beşiktaş'ın İtalyan yıldızı Immobile ve Rafa Silva ikilisi ise attıkları 18 golle listenin 5. Sırasında kendilerine yer buldular.

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