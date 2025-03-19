SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Beşiktaş’ın İtalyan golcüsü Immobile’den önemli açıklamalar!

Kartal’ın tecrübeli golcüsü,”Dortmund ve Sevilla’daki dönemime kıyasla şimdi farklı bir deneyimim var, hemen uyum sağladım. Türk halkının karşılaması çok özeldi. Kulübümde beni bir yıldız gibi hissettiriyorlar” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Mart 2025
Beşiktaş’ın İtalyan golcüsü Immobile’den önemli açıklamalar!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş'ın İtalyan yıldızı Ciro Immobile ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. La Repubblica'ya konuşan tecrübeli golcü, "Dortmund ve Sevilla'daki dönemime kıyasla şimdi farklı bir deneyimim var, hemen uyum sağladım. Bazı durumlarla daha iyi başa çıkabiliyorum. Türk halkının karşılaması çok özeldi. Kulübümde beni bir yıldız gibi hissettiriyorlar. Detaylara gösterilen özen harika" ifadelerini kullandı.

FORMUMU GERİ KAZANDIM
Immobile, "İtalya'dan tanıdık futbolcular konuşuyoruz. Mertens seçimimde belirleyici oldu. Ondan gelmek için birçok tavsiye istedim. Morata'dan sık sık haber alıyorum, Icardi ile uzun zamandır konuşuyorum" dedi. Performansını da değerlendiren yıldız futbolcu, "Güçlü başlamıştım ama bir sakatlık beni geride bıraktı. Fiziksel ve zihinsel bir düşüş yaşadım çünkü goller gelmiyordu. Türkiye'de bile baskı var ve taraftarlar çok şey bekliyor. Son birkaç haftada formumu ve gollerimi geri kazandım" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’lilerden TBMM’de İmamoğlu sabotajı: İptal edilen diplomayı bahane ederek kürsüyü işgal ettiler
Ekrem İmamoğlu’nun diploması iptal edildi! İstanbul Üniversitesi duyurdu... Belgeler savcılığa ve YÖK’e gönderilecek
Türk Telekom
Başkan Erdoğan’dan siyonist rejime sert tepki: Terör devleti İsrail
Ekrem İmamoğlu’nun şaibeli yatay geçiş haberini ilk kez Kenan Kıran gündeme getirdi TAKVİM manşete taşıdı!
Trump ve Putin arasındaki kritik görüşme 2,5 saat sürdü! İki lider anlaştı yol haritası hazır
Başkan Erdoğan’dan Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni’nde önemli açıklamalar
Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin yıldızına kanca! Bedavaya imza atabilir
CHP’de Özgür Özel’i sallayan yok! İzmir’de tam gaz nepotizm... Yengesini memur kadrosundan belediyede işe sokturdu
Başkan Erdoğan’dan peş peşe telefonlar... Dünya İsrail’e dur demeli!
AK Parti - MHP - DEM görüşmesinin arka planı! İmralı’ya 4. tur için başvuru yapıldı: PKK’nın fesih kongresi için öngörülen tarih ne?
CANLI | İsrail ateşkesi bozdu: 400’den fazla Filistinli şehit! Hamas’tan basın açıklaması | Tanklar sınırda göründü: Kara saldırısı mı başlıyor?
Başıboş köpek sorunuyla ilgili kritik toplantı: Hep birlikte çözeceğiz
Galatasaray’dan çılgın transfer! Gardi’ye tam yetki verildi
ABD ile Fransa arasında Özgürlük Heykeli krizi! Beyaz Saray’dan sert tepki: Biz olmasaydık Almanca konuşuyordunuz
Ekrem İmamoğlu’nun usulsüz diploma soruşturmasında yeni detay! İddiaların odağındaki isim Özalp Tozan’ın ifadesi ortaya çıktı
Tanyeli son yolculuğuna uğurlanıyor! Eşinin sözleri yürek yaktı: Beni niye bıraktın!
Mourinho yeni sezonda onu bekliyor! Forması hazır
Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay 21 yıllık eski eşi Kuruluş Osman’ın yıldızı çıktı!
MHP lideri Devlet Bahçeli’den 18 Mart mesajında Terörsüz Türkiye vurgusu: İlerlediğimiz yoldan bizi geri döndüremeyecekler