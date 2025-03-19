Beşiktaş’ın İtalyan golcüsü Immobile’den önemli açıklamalar!

Beşiktaş'ın İtalyan yıldızı Ciro Immobile ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. La Repubblica'ya konuşan tecrübeli golcü, "Dortmund ve Sevilla'daki dönemime kıyasla şimdi farklı bir deneyimim var, hemen uyum sağladım. Bazı durumlarla daha iyi başa çıkabiliyorum. Türk halkının karşılaması çok özeldi. Kulübümde beni bir yıldız gibi hissettiriyorlar. Detaylara gösterilen özen harika" ifadelerini kullandı.



FORMUMU GERİ KAZANDIM

Immobile, "İtalya'dan tanıdık futbolcular konuşuyoruz. Mertens seçimimde belirleyici oldu. Ondan gelmek için birçok tavsiye istedim. Morata'dan sık sık haber alıyorum, Icardi ile uzun zamandır konuşuyorum" dedi. Performansını da değerlendiren yıldız futbolcu, "Güçlü başlamıştım ama bir sakatlık beni geride bıraktı. Fiziksel ve zihinsel bir düşüş yaşadım çünkü goller gelmiyordu. Türkiye'de bile baskı var ve taraftarlar çok şey bekliyor. Son birkaç haftada formumu ve gollerimi geri kazandım" diye konuştu.

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