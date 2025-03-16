Arda Turan futbolculuktaki başarısını teknik adamlıkta da sürdürüyor!

Futbolculuk döneminde müthiş bir kariyere sahip olan Arda Turan aynı başarısını teknik adamlıkta da sergiliyor. Eyüpspor'u sezon başında lider olarak tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkaran genç hoca bu sezon da çok önemli bir performansa imza atıyor.

Eyüpspor'u ligin en iyi takımlarından biri haline getiren Arda Turan aynı zamanda futbolculara yaptığı özel dokunuşlarla da dikkatleri çekiyor. Berke Özer'in yükselişinde önemli pay sahibi olan başarılı teknik adam, genç kalecinin Milli Takım'a yükselmesini sağladı. Ahmed Kutucu'nun önce Milli Takım sonra da Galatasaray'a gidişinde de büyük rol oynayan Arda Turan'ın son dokunduğu isim Emre Mor oldu.

Müthiş yeteneklerine rağmen bir türlü beklenen performansı sergileyemeyen yıldız futbolcuyu devre arasında Fenerbahçe'den kiralayan Arda Turan yine geliştirici özelliğini gösterdi. Genç hocanın dokunduğu Emre Mor dikkat çekici yükselişi sonrası Milli Takım'a geri döndü.