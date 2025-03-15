PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Antalya’yı evinde farklı devirdi. Ezeli rakibi fenerbahçe ile farkı 10 puana yükseltti!

Victor Osimhen Antalyaspor’a karşı yaptığı hat-trickle yıldızlaştı. Alvaro Morata ise penaltıdan avladı. G.Saray 2 maç fazlasıyla takipçisi F.Bahçe ile farkı çift hanelere çıkardı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Mart 2025
Antalya’yı evinde farklı devirdi. Ezeli rakibi fenerbahçe ile farkı 10 puana yükseltti!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray Antalyaspor'u evinde 4-0 yenerek liderliğini sağlamlaştırdı. 25. dakikada Sara, arka direğe ortaladı. Barış Alper, arka direkte topu ceza sahasına çevirdi. Osimhen'in kafa vuruşunda top üst direğe çarparak dışarı gitti. Sarı-Kırmızılılar, 30. dakikada aradığı golü buldu. Barış Alper, bekletmeden ceza sahası içinde bulunan Morata'ya pasını aktardı.

Morata, çizgiye inerek arka direğe çevirdi. Osimhen, tek dokunuşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

45'te hakem Ozan Ergün, VAR uyarısıyla monitörde pozisyonu izledi ve Safuri'nin topa elle müdahale ettiğini tespit ederek penaltı noktasını işaret etti. Penaltıyı İspanyol forvet Morata gole çevirdi: 2-0... 45+3'te Barış Alper'in asistinde Osimhen, topu filelere gönderdi ve ilk yarının skorunu belirledi: 3-0.Aslan, 52'de farkı 4'e çıkarttı. Yunus Akgün, Osimhen'e yerden pasını verdi. Nijeryalı yıldız, ceza sahası içine girdikten sonra yaptığı düzgün vuruşla tabelayı değiştirdi: 4-0. Sarı-Kırmızılılar, Antalyaspor'u yenerek Fenerbahçe ile puan farkını 10'a yükseltti.

ASLAN KRAL OSIMHEN
Galatasaray'ın usta golcüsü Victor Osimhen, Süper Lig'i sallamaya devam ediyor. Nijeryalı yıldız, Antalyaspor ile oynanan maçta attığı 3 golle yıldızlaştı. Osimhen'in bu golleri sonrası çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı. Galatasaray'ın Süper Lig'de attığı son 14 golün 10'u Osimhen'den geldi. Süper Lig'de 20 gole ulaşan Galatasaray'ın yıldızı Gol Krallığı sıralamasında 18 gollü Krzysztof Piatek'i geride bırakarak zirveye yerleşti.

3. KEZ HATTRICK YAPTI
Cimbom'un Nijeryalı golcüsü, lig kariyerinin 3. hattrickini yaptı. Osimhen, Napoli'de 2 kez hat-trick yaptı.

USTALARI SOLLADI!
2022-2023 sezonundan bu yana Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de en fazla galibiyet alan teknik direktörler sıralamasında Okan Buruk'un istatistikleri dikkat çekiyor. Buruk 83 galibiyetle, Guardiola (70), Ancelotti (70) ve Simone İnzaghi (70)'yi geride bıraktı.


MORATA'YA BÜYÜK JEST
Galatasaray, Antalyaspor maçında VAR uyarısıyla penaltı kazandı. Penaltıda Victor Osimhen topu Alvaro Morata'ya bıraktı. Nijeryalı yıldızın gol krallığında iddialı olmasına rağmen yaptığı jest büyük alkış topladı. Morata penaltıdan golü attı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ekrem İmamoğlu’nun diploma soruşturmasında yeni gelişme! Sınav sonuçları ortaya çıktı! Neredeyse baraj altında kalıyormuş
Başkan Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı’nda müjdeyi verdi: Sağlık ordusuna 37 bin yeni personel alınacak!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Şam ziyareti ve Suriye açıklaması: Ne ilk ne de son provokasyon olacak
10 yaşında Filistin davası için İsrail markalarına savaş açtı! Başkan Erdoğan’ın elinden ödül alan Ömer Asaf duruşuyla takdir topladı
CHP’li belediyelere terör soruşturması: Şükrü Genç tutuklandı
ÇALIŞANLARA ÇİFTE EMEKLİLİK | Yeni sistem nasıl uygulanacak? Primleri kim ödeyecek?
Zirvede fark 10! Galatasaray - Antalyaspor: 4-0 | MAÇ SONUCU
Trump’a Grönland şoku! Seçimi kazanan partinin liderinden bağımsızlık açıklaması: Ne ABD’li ne de Danimarkalı olmak istiyoruz
Ukrayna’da sıcak saatler! Zelenskiy’den Putin’e rest: Savaştan çıkamaz
Başkan Erdoğan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Denis Becirovic’i kabul etti
Donald Trump ve Putin’den Ukrayna görüşmesi: Kanlı savaşın sona erme ihtimali çok yüksek
PKK elebaşı Cemil Bayık’tan İmralı pazarlığı! Kongre için şart koştu
Galatasaray’dan flaş adım! Milli yıldız için girişimler başlıyor
İstanbul’da lahmacun fiyatları dudak uçuklattı! Esenler’de 60 TL, Göktürk’te 250 TL
Fenerbahçe’de ipler koptu! 8 ayrılık birden
Galatasaray’dan dev transfer! Şampiyon olunursa o gelecek
Zembilli’nin gençleri bakın aslen nereli! Emre Dinler, Özgür Cem Tuğluk, Sude Zülal Güler...
Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Tarihler belli oldu: 4A, 4B, 4C’li emekliler...
Trump saldırısını bilmişti! Yeni Nostradamus’tan korkutan tahmin: Faciayı günler önceden haber verdi
Zafer Algöz acı haberi duyurduğu paylaşımını neden sildi? Ortaya çıkan gerçek kahretti | Şinasi Yurtsever’in Ölüyor muyum sözleri...