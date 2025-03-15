Antalya’yı evinde farklı devirdi. Ezeli rakibi fenerbahçe ile farkı 10 puana yükseltti!

Galatasaray Antalyaspor'u evinde 4-0 yenerek liderliğini sağlamlaştırdı. 25. dakikada Sara, arka direğe ortaladı. Barış Alper, arka direkte topu ceza sahasına çevirdi. Osimhen'in kafa vuruşunda top üst direğe çarparak dışarı gitti. Sarı-Kırmızılılar, 30. dakikada aradığı golü buldu. Barış Alper, bekletmeden ceza sahası içinde bulunan Morata'ya pasını aktardı.



Morata, çizgiye inerek arka direğe çevirdi. Osimhen, tek dokunuşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.



45'te hakem Ozan Ergün, VAR uyarısıyla monitörde pozisyonu izledi ve Safuri'nin topa elle müdahale ettiğini tespit ederek penaltı noktasını işaret etti. Penaltıyı İspanyol forvet Morata gole çevirdi: 2-0... 45+3'te Barış Alper'in asistinde Osimhen, topu filelere gönderdi ve ilk yarının skorunu belirledi: 3-0.Aslan, 52'de farkı 4'e çıkarttı. Yunus Akgün, Osimhen'e yerden pasını verdi. Nijeryalı yıldız, ceza sahası içine girdikten sonra yaptığı düzgün vuruşla tabelayı değiştirdi: 4-0. Sarı-Kırmızılılar, Antalyaspor'u yenerek Fenerbahçe ile puan farkını 10'a yükseltti.



ASLAN KRAL OSIMHEN

Galatasaray'ın usta golcüsü Victor Osimhen, Süper Lig'i sallamaya devam ediyor. Nijeryalı yıldız, Antalyaspor ile oynanan maçta attığı 3 golle yıldızlaştı. Osimhen'in bu golleri sonrası çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı. Galatasaray'ın Süper Lig'de attığı son 14 golün 10'u Osimhen'den geldi. Süper Lig'de 20 gole ulaşan Galatasaray'ın yıldızı Gol Krallığı sıralamasında 18 gollü Krzysztof Piatek'i geride bırakarak zirveye yerleşti.



3. KEZ HATTRICK YAPTI

Cimbom'un Nijeryalı golcüsü, lig kariyerinin 3. hattrickini yaptı. Osimhen, Napoli'de 2 kez hat-trick yaptı.



USTALARI SOLLADI!

2022-2023 sezonundan bu yana Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de en fazla galibiyet alan teknik direktörler sıralamasında Okan Buruk'un istatistikleri dikkat çekiyor. Buruk 83 galibiyetle, Guardiola (70), Ancelotti (70) ve Simone İnzaghi (70)'yi geride bıraktı.



MORATA'YA BÜYÜK JEST

Galatasaray, Antalyaspor maçında VAR uyarısıyla penaltı kazandı. Penaltıda Victor Osimhen topu Alvaro Morata'ya bıraktı. Nijeryalı yıldızın gol krallığında iddialı olmasına rağmen yaptığı jest büyük alkış topladı. Morata penaltıdan golü attı.