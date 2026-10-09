RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada Galatasaray ilk yarının son bölümünde üstünlüğü yakaladı. 45+1. dakikada Aleksey Batrakov'un asistinde Abdülkerim Bardakcı topu ağlara gönderdi ve sarı-kırmızılıları 1-0 öne geçirdi. Galatasaray soyunma odasına 1-0 üstünlükle gitti.

TORREIRA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Galatasaray, mücadelenin 65. dakikasında 10 kişi kaldı. Lucas Torreira doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Sarı-kırmızılı ekip karşılaşmanın kalan bölümünü bir kişi eksik oynadı.

KASIMPAŞA BERABERLİĞİ YAKALADI

Kasımpaşa, Galatasaray'ın 10 kişi kalmasından 3 dakika sonra skoru eşitledi. 68. dakikada Jesuran Rak-Sakyi'nin golüyle durum 1-1'e geldi.

OSIMHEN VE SANE OYUNA GİRDİ

Galatasaray'da 77. dakikada iki değişiklik yapıldı. Deniz Gül'ün yerine Victor Osimhen, Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Leroy Sane oyuna dahil oldu. Gabriel Sara ise 88. dakikada yerini Renato Nhaga'ya bıraktı.

BARIŞ ALPER 90'DA SAHNEYE ÇIKTI

Karşılaşmanın son dakikasında Galatasaray yeniden öne geçti. 90. dakikada Barış Alper Yılmaz ağları havalandırarak skoru 2-1 yaptı. Mario Lemina 90+5'te ağları havalandırdı ve maç 3-1 bitti. Galatasaray sahadan 3 puanla ayrıldı.