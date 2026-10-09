Aslan yıldızlarıyla liderliğe yükseldi! Galatasaray 3-1 Kasımpaşa maç sonucu
Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar Abdülkerim Bardakcı ile öne geçerken Kasımpaşa, Jesuran Rak-Sakyi ile beraberliği yakaladı. 65. dakikada Lucas Torreira'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Galatasaray, 90. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın golüyle öne geçti. Son sözü 90+5'te Mario Lemina söyledi ve Aslan farkı ikiye çıkarıp 3 puana uzandı. İşte yaşananlar...
RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada Galatasaray ilk yarının son bölümünde üstünlüğü yakaladı. 45+1. dakikada Aleksey Batrakov'un asistinde Abdülkerim Bardakcı topu ağlara gönderdi ve sarı-kırmızılıları 1-0 öne geçirdi. Galatasaray soyunma odasına 1-0 üstünlükle gitti.
TORREIRA KIRMIZI KART GÖRDÜ
Galatasaray, mücadelenin 65. dakikasında 10 kişi kaldı. Lucas Torreira doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Sarı-kırmızılı ekip karşılaşmanın kalan bölümünü bir kişi eksik oynadı.
KASIMPAŞA BERABERLİĞİ YAKALADI
Kasımpaşa, Galatasaray'ın 10 kişi kalmasından 3 dakika sonra skoru eşitledi. 68. dakikada Jesuran Rak-Sakyi'nin golüyle durum 1-1'e geldi.
OSIMHEN VE SANE OYUNA GİRDİ
Galatasaray'da 77. dakikada iki değişiklik yapıldı. Deniz Gül'ün yerine Victor Osimhen, Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Leroy Sane oyuna dahil oldu. Gabriel Sara ise 88. dakikada yerini Renato Nhaga'ya bıraktı.
BARIŞ ALPER 90'DA SAHNEYE ÇIKTI
Karşılaşmanın son dakikasında Galatasaray yeniden öne geçti. 90. dakikada Barış Alper Yılmaz ağları havalandırarak skoru 2-1 yaptı. Mario Lemina 90+5'te ağları havalandırdı ve maç 3-1 bitti. Galatasaray sahadan 3 puanla ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
1' İlk düdük çaldı
Galatasaray - Kasımpaşa maçı başladı
15' Deniz Gül gole yaklaştı
Jakobs'un pasında topla buluşan Deniz Gül, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Gianniotis, yakın direğe giden topu kornere çeldi.
17' Yunus Akgün üstten auta gönderdi
Leao'nun sol kanattan yaptığı ortada penaltı noktası civarında topla buluşan Yunus Akgün bekletmeden vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
19' Gianniotis, Leao'ya geçit vermedi
Barış Alper Yılmaz'ın indirdiği topu alan Batrakov, Deniz Gül ile yaptığı duvar pasının ardından meşin yuvarlağı ceza sahasının sol çaprazındaki Leao'ya aktardı. Portekizli futbolcunun vuruşunu Gianniotis kurtardı.
25' Abdülkerim Bardakcı kafayla auta gönderdi
Sara'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta yakın direkte yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşu üstten auta çıktı.
32' Uğurcan Çakır kritik kurtarış yaptı
Kerem Demirbay'ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Benedyczak, ceza sahasının sol çaprazından vuruşunu yaptı. Uğurcan Çakır topu kurtararak gole izin vermedi.
34' Gianniotis, Sara'nın şutunu çıkardı
Batrakov'un pasında ceza yayı gerisinde topla buluşan Sara'nın vuruşunda Gianniotis sağına uzanarak topu direk dibinden kornere çeldi.
Devam eden köşe vuruşunda Batrakov'un ortasında kafalardan seken top Mouanga'ya çarparak kaleye yöneldi. Gianniotis meşin yuvarlağı kontrol etti.
35' Yunus Akgün direğin yanından auta gönderdi
Batrakov'un pasında topla buluşan Yunus Akgün, ceza yayının sağ çaprazından şutunu çekti. Top yakın direğin dibinden auta çıktı.
45+1' GOL | Galatasaray 1-0 Kasımpaşa
Galatasaray ilk yarının son bölümünde öne geçti. Batrakov'un yarı alanın ortalarından kullandığı serbest vuruşta altıpas gerisinde yükselen Abdülkerim Bardakcı kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.
İlk yarı sonucu | Galatasaray 1-0 Kasımpaşa
Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın 45+1. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
46' İkinci yarı başladı
Galatasaray - Kasımpaşa maçının ikinci yarısında ilk düdük çaldı.
54' Gianniotis, Leao'ya geçit vermedi
Sara'nın pasında topla buluşan Leao, ceza sahasının sol çaprazından şutunu çekti. Kaleci Gianniotis, yakın direğe gelen topu kurtardı.
65' KIRMIZI KART | Galatasaray 10 kişi kaldı
Kasımpaşa'nın uzun topunda savunmada tek kalan Torreira pozisyona müdahale etti. Dönen topu kontrol eden Diarra, ceza yayı civarında Torreira'nın müdahalesiyle yerde kaldı.
Hakem Halil Umut Meler ilk olarak Torreira'ya sarı kart gösterdi. VAR uyarısının ardından pozisyonu monitörden yeniden izleyen Meler, sarı kartı iptal ederek bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle Uruguaylı futbolcuya kırmızı kart çıkardı.
68' GOL | Galatasaray 1-1 Kasımpaşa
Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Kerem Demirbay'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Uğurcan Çakır topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.
Altıpas gerisinde Diarra'nın vuruşu Sanchez'e çarparak Rak-Sakyi'nin önünde kaldı. Rak-Sakyi, penaltı noktası civarından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.
78' Gianniotis, Sane'nin şutunu çıkardı
Yunus Akgün'ün uzun pasında Osimhen topu Sane'ye indirdi. Alman futbolcunun ceza sahasının sağ çaprazından yaptığı vuruşta Gianniotis sağına uzanarak topu çeldi.
79' Osimhen gole çok yaklaştı
Sara'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda oyunculardan seken top altıpas çizgisi üzerinde Osimhen'in önünde kaldı. Nijeryalı golcünün vuruşunda Gianniotis ayaklarıyla gole izin vermedi.
83' Lemina kafayla auta gönderdi
Sara'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda altıpas gerisinde yükselen Lemina'nın kafa vuruşu üstten az farkla auta çıktı.
90' GOL | Galatasaray 2-1 Kasımpaşa
Galatasaray yeniden öne geçti. Yunus Akgün'ün pasıyla sol kanatta topla buluşan Jakobs, ceza sahasına girmeden arka direğe ortasını yaptı.
Jessen'den seken topu ceza sahasının sağ çaprazında önünde bulan Barış Alper Yılmaz, uzak köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
90+6' GOL | Galatasaray 3-1 Kasımpaşa
Galatasaray farkı ikiye çıkardı. Nhaga'nın pasında topla buluşan Lemina, Osimhen ile verkaç yaptıktan sonra ceza sahasına girdi.
Rakibinden sıyrılan Lemina, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 3-1'e getirdi.
Maç sonucu | Galatasaray 3-1 Kasımpaşa
Galatasaray, ikinci yarıda 10 kişi kalıp skoru 1-1'e gelmesine rağmen son bölümde Barış Alper Yılmaz ve Lemina'nın golleriyle Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti.
İLK 11'DE 2 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 6. haftasındaki Trabzonspor maçının ilk 11'ine göre Kasımpaşa karşısında 2 değişiklik yaptı. Trabzonspor deplasmanında forma giyen Leroy Sane ve Roland Sallai'nin yerine Barış Alper Yılmaz ile Aleksey Batrakov ilk 11'de görev aldı.
Sarı-kırmızılılar mücadeleye Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Gabriel Sara, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Rafael Leao ve Deniz Gül ilk 11'iyle başladı.
OKAN BURUK'UN YERİNE İRFAN SARALOĞLU
Okan Buruk, Trabzonspor karşılaşmasındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'dan aldığı 1 resmi maçlık ceza nedeniyle Kasımpaşa karşılaşmasında takımın başında yer alamadı.
Sarı-kırmızılı ekibi kulübede yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu yönetti.
GALATASARAY'DA 3 EKSİK
Sarı-kırmızılı ekipte Lesley Ugochukwu, Günay Güvenç ve Wilfried Singo Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemedi. Ugochukwu kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda yer almazken Günay Güvenç ile Singo sakatlıkları nedeniyle görev yapamadı.
OSIMHEN, SALLAI VE LEMINA YEDEK KULÜBESİNDE
Sakatlıklarının ardından hafta içinde takımla saha çalışmalarına başlayan Victor Osimhen, Roland Sallai ve Mario Lemina maç kadrosuna dahil edildi. Üç futbolcu da Kasımpaşa karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı.
GALATASARAY PENALTI BEKLEDİ
Karşılaşmanın 14. dakikasında Barış Alper Yılmaz, Kasımpaşa ceza sahasında yaşanan pozisyonun ardından penaltı bekledi. Hakem Halil Umut Meler, VAR ile yaptığı görüşmenin ardından oyunun devam etmesini istedi.
ABDÜLKERİM BARDAKCI BÜLENT KORKMAZ'I GEÇTİ
Galatasaray'ın milli stoperi Abdülkerim Bardakcı, karşılaşmanın 45+1. dakikasında kafayla ağları havalandırdı. Abdülkerim, bu golle Galatasaray formasıyla toplam 18 gole ulaştı. Tecrübeli savunmacı, sarı-kırmızılı formayla attığı gol sayısında Bülent Korkmaz'ı geride bıraktı.
YENİLENEN ZEMİNDE İLK MAÇ
Galatasaray, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada RAMS Park'ın zemininde kapsamlı bakım ve yenileme çalışması gerçekleştirdi. Kasımpaşa karşılaşması, çalışmaların tamamlanmasının ardından RAMS Park'ın yenilenen zemininde oynanan ilk maç oldu.
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