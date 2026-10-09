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Aslan yıldızlarıyla liderliğe yükseldi! Galatasaray 3-1 Kasımpaşa maç sonucu

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar Abdülkerim Bardakcı ile öne geçerken Kasımpaşa, Jesuran Rak-Sakyi ile beraberliği yakaladı. 65. dakikada Lucas Torreira'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Galatasaray, 90. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın golüyle öne geçti. Son sözü 90+5'te Mario Lemina söyledi ve Aslan farkı ikiye çıkarıp 3 puana uzandı. İşte yaşananlar...

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Aslan yıldızlarıyla liderliğe yükseldi! Galatasaray 3-1 Kasımpaşa maç sonucu

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada Galatasaray ilk yarının son bölümünde üstünlüğü yakaladı. 45+1. dakikada Aleksey Batrakov'un asistinde Abdülkerim Bardakcı topu ağlara gönderdi ve sarı-kırmızılıları 1-0 öne geçirdi. Galatasaray soyunma odasına 1-0 üstünlükle gitti.

TORREIRA KIRMIZI KART GÖRDÜ
Galatasaray, mücadelenin 65. dakikasında 10 kişi kaldı. Lucas Torreira doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Sarı-kırmızılı ekip karşılaşmanın kalan bölümünü bir kişi eksik oynadı.

KASIMPAŞA BERABERLİĞİ YAKALADI
Kasımpaşa, Galatasaray'ın 10 kişi kalmasından 3 dakika sonra skoru eşitledi. 68. dakikada Jesuran Rak-Sakyi'nin golüyle durum 1-1'e geldi.

OSIMHEN VE SANE OYUNA GİRDİ
Galatasaray'da 77. dakikada iki değişiklik yapıldı. Deniz Gül'ün yerine Victor Osimhen, Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Leroy Sane oyuna dahil oldu. Gabriel Sara ise 88. dakikada yerini Renato Nhaga'ya bıraktı.

BARIŞ ALPER 90'DA SAHNEYE ÇIKTI
Karşılaşmanın son dakikasında Galatasaray yeniden öne geçti. 90. dakikada Barış Alper Yılmaz ağları havalandırarak skoru 2-1 yaptı. Mario Lemina 90+5'te ağları havalandırdı ve maç 3-1 bitti. Galatasaray sahadan 3 puanla ayrıldı.

Abdülkerim Bardakcı Galatasaray formasıyla toplam 18 gole ulaştı. (Fotoğraf: AA)Abdülkerim Bardakcı Galatasaray formasıyla toplam 18 gole ulaştı. (Fotoğraf: AA)

MAÇTAN DAKİKALAR

1' İlk düdük çaldı

Galatasaray - Kasımpaşa maçı başladı

15' Deniz Gül gole yaklaştı

Jakobs'un pasında topla buluşan Deniz Gül, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Gianniotis, yakın direğe giden topu kornere çeldi.

17' Yunus Akgün üstten auta gönderdi

Leao'nun sol kanattan yaptığı ortada penaltı noktası civarında topla buluşan Yunus Akgün bekletmeden vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

19' Gianniotis, Leao'ya geçit vermedi

Barış Alper Yılmaz'ın indirdiği topu alan Batrakov, Deniz Gül ile yaptığı duvar pasının ardından meşin yuvarlağı ceza sahasının sol çaprazındaki Leao'ya aktardı. Portekizli futbolcunun vuruşunu Gianniotis kurtardı.

25' Abdülkerim Bardakcı kafayla auta gönderdi

Sara'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta yakın direkte yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşu üstten auta çıktı.

32' Uğurcan Çakır kritik kurtarış yaptı

Kerem Demirbay'ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Benedyczak, ceza sahasının sol çaprazından vuruşunu yaptı. Uğurcan Çakır topu kurtararak gole izin vermedi.

34' Gianniotis, Sara'nın şutunu çıkardı

Batrakov'un pasında ceza yayı gerisinde topla buluşan Sara'nın vuruşunda Gianniotis sağına uzanarak topu direk dibinden kornere çeldi.

Devam eden köşe vuruşunda Batrakov'un ortasında kafalardan seken top Mouanga'ya çarparak kaleye yöneldi. Gianniotis meşin yuvarlağı kontrol etti.

35' Yunus Akgün direğin yanından auta gönderdi

Batrakov'un pasında topla buluşan Yunus Akgün, ceza yayının sağ çaprazından şutunu çekti. Top yakın direğin dibinden auta çıktı.

45+1' GOL | Galatasaray 1-0 Kasımpaşa

Galatasaray ilk yarının son bölümünde öne geçti. Batrakov'un yarı alanın ortalarından kullandığı serbest vuruşta altıpas gerisinde yükselen Abdülkerim Bardakcı kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.

İlk yarı sonucu | Galatasaray 1-0 Kasımpaşa

Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın 45+1. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Lemina Galatasaray'ın 3. golünü attı. (Fotoğraf: İHA)Lemina Galatasaray'ın 3. golünü attı. (Fotoğraf: İHA)

46' İkinci yarı başladı

Galatasaray - Kasımpaşa maçının ikinci yarısında ilk düdük çaldı.

54' Gianniotis, Leao'ya geçit vermedi

Sara'nın pasında topla buluşan Leao, ceza sahasının sol çaprazından şutunu çekti. Kaleci Gianniotis, yakın direğe gelen topu kurtardı.

65' KIRMIZI KART | Galatasaray 10 kişi kaldı

Kasımpaşa'nın uzun topunda savunmada tek kalan Torreira pozisyona müdahale etti. Dönen topu kontrol eden Diarra, ceza yayı civarında Torreira'nın müdahalesiyle yerde kaldı.

Hakem Halil Umut Meler ilk olarak Torreira'ya sarı kart gösterdi. VAR uyarısının ardından pozisyonu monitörden yeniden izleyen Meler, sarı kartı iptal ederek bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle Uruguaylı futbolcuya kırmızı kart çıkardı.

68' GOL | Galatasaray 1-1 Kasımpaşa

Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Kerem Demirbay'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Uğurcan Çakır topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.

Altıpas gerisinde Diarra'nın vuruşu Sanchez'e çarparak Rak-Sakyi'nin önünde kaldı. Rak-Sakyi, penaltı noktası civarından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

78' Gianniotis, Sane'nin şutunu çıkardı

Yunus Akgün'ün uzun pasında Osimhen topu Sane'ye indirdi. Alman futbolcunun ceza sahasının sağ çaprazından yaptığı vuruşta Gianniotis sağına uzanarak topu çeldi.

79' Osimhen gole çok yaklaştı

Sara'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda oyunculardan seken top altıpas çizgisi üzerinde Osimhen'in önünde kaldı. Nijeryalı golcünün vuruşunda Gianniotis ayaklarıyla gole izin vermedi.

83' Lemina kafayla auta gönderdi

Sara'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda altıpas gerisinde yükselen Lemina'nın kafa vuruşu üstten az farkla auta çıktı.

90' GOL | Galatasaray 2-1 Kasımpaşa

Galatasaray yeniden öne geçti. Yunus Akgün'ün pasıyla sol kanatta topla buluşan Jakobs, ceza sahasına girmeden arka direğe ortasını yaptı.

Jessen'den seken topu ceza sahasının sağ çaprazında önünde bulan Barış Alper Yılmaz, uzak köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

90+6' GOL | Galatasaray 3-1 Kasımpaşa

Galatasaray farkı ikiye çıkardı. Nhaga'nın pasında topla buluşan Lemina, Osimhen ile verkaç yaptıktan sonra ceza sahasına girdi.

Rakibinden sıyrılan Lemina, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 3-1'e getirdi.

Maç sonucu | Galatasaray 3-1 Kasımpaşa

Galatasaray, ikinci yarıda 10 kişi kalıp skoru 1-1'e gelmesine rağmen son bölümde Barış Alper Yılmaz ve Lemina'nın golleriyle Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti.

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı RAMS Park'ta konuk etti. (Fotoğraf: AA)Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı RAMS Park'ta konuk etti. (Fotoğraf: AA)

İLK 11'DE 2 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 6. haftasındaki Trabzonspor maçının ilk 11'ine göre Kasımpaşa karşısında 2 değişiklik yaptı. Trabzonspor deplasmanında forma giyen Leroy Sane ve Roland Sallai'nin yerine Barış Alper Yılmaz ile Aleksey Batrakov ilk 11'de görev aldı.
Sarı-kırmızılılar mücadeleye Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Gabriel Sara, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Rafael Leao ve Deniz Gül ilk 11'iyle başladı.

Barış Alper Yılmaz ve Aleksey Batrakov ilk 11'de görev aldı. (Fotoğraf: AA)Barış Alper Yılmaz ve Aleksey Batrakov ilk 11'de görev aldı. (Fotoğraf: AA)

OKAN BURUK'UN YERİNE İRFAN SARALOĞLU

Okan Buruk, Trabzonspor karşılaşmasındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'dan aldığı 1 resmi maçlık ceza nedeniyle Kasımpaşa karşılaşmasında takımın başında yer alamadı.

Sarı-kırmızılı ekibi kulübede yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu yönetti.

Okan Buruk'un cezası nedeniyle takımın başında İrfan Saraloğlu yer aldı. (Fotoğraf: AA)Okan Buruk'un cezası nedeniyle takımın başında İrfan Saraloğlu yer aldı. (Fotoğraf: AA)

GALATASARAY'DA 3 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte Lesley Ugochukwu, Günay Güvenç ve Wilfried Singo Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemedi. Ugochukwu kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda yer almazken Günay Güvenç ile Singo sakatlıkları nedeniyle görev yapamadı.

Victor Osimhen, Roland Sallai ve Mario Lemina mücadeleye yedek kulübesinde başladı. (Fotoğraf: İHA)Victor Osimhen, Roland Sallai ve Mario Lemina mücadeleye yedek kulübesinde başladı. (Fotoğraf: İHA)

OSIMHEN, SALLAI VE LEMINA YEDEK KULÜBESİNDE

Sakatlıklarının ardından hafta içinde takımla saha çalışmalarına başlayan Victor Osimhen, Roland Sallai ve Mario Lemina maç kadrosuna dahil edildi. Üç futbolcu da Kasımpaşa karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı.

Hakem Halil Umut Meler VAR görüşmesinin ardından oyunu devam ettirdi. (Fotoğraf: AA)Hakem Halil Umut Meler VAR görüşmesinin ardından oyunu devam ettirdi. (Fotoğraf: AA)

GALATASARAY PENALTI BEKLEDİ

Karşılaşmanın 14. dakikasında Barış Alper Yılmaz, Kasımpaşa ceza sahasında yaşanan pozisyonun ardından penaltı bekledi. Hakem Halil Umut Meler, VAR ile yaptığı görüşmenin ardından oyunun devam etmesini istedi.

Abdülkerim Bardakcı 45+1. dakikada kafayla ağları havalandırdı. (Fotoğraf: AA)Abdülkerim Bardakcı 45+1. dakikada kafayla ağları havalandırdı. (Fotoğraf: AA)

ABDÜLKERİM BARDAKCI BÜLENT KORKMAZ'I GEÇTİ

Galatasaray'ın milli stoperi Abdülkerim Bardakcı, karşılaşmanın 45+1. dakikasında kafayla ağları havalandırdı. Abdülkerim, bu golle Galatasaray formasıyla toplam 18 gole ulaştı. Tecrübeli savunmacı, sarı-kırmızılı formayla attığı gol sayısında Bülent Korkmaz'ı geride bıraktı.

Kasımpaşa karşılaşması RAMS Park'ın yenilenen zemininde oynanan ilk maç oldu. (Fotoğraf: İHA)Kasımpaşa karşılaşması RAMS Park'ın yenilenen zemininde oynanan ilk maç oldu. (Fotoğraf: İHA)

YENİLENEN ZEMİNDE İLK MAÇ

Galatasaray, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada RAMS Park'ın zemininde kapsamlı bakım ve yenileme çalışması gerçekleştirdi. Kasımpaşa karşılaşması, çalışmaların tamamlanmasının ardından RAMS Park'ın yenilenen zemininde oynanan ilk maç oldu.

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