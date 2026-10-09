Thomas Reis'ten forvet kararı! Trabzonspor'un Samsunspor maçı 11'i netleşti
Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor ile Trabzonspor, Karadeniz derbisinde karşı karşıya gelecek. 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak mücadele öncesinde iki takım da sezonun ilk iç saha ve deplasman galibiyetini arayacak. Teknik direktör Thomas Reis, zorlu randevu öncesi kararını verdi. Zorlu karar ise forvette. Milli arada oynadığı maçların ardından yorgunluk ve sakatlıkla ilgili problemi yoksa Franculino Dju ilk seçenek olacak. Eğer sorun varsa formayı Paul Onuachu kapacak. İşte Trabzonspor'un Samsunspor karşısındaki muhtemel 11'i...
Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor'a konuk olacak.
Zorlu randevudan 3 puanla ayrılmak isteyen Fırtına 16.00'da sahne alacak.
KARADENİZ DERBİSİNDE 57. RANDEVU
Samsunspor ile Trabzonspor, Süper Lig tarihinde 57. kez karşılaşacak.
İki takım arasında daha önce oynanan 56 lig maçında Trabzonspor 33, Samsunspor 11 galibiyet aldı. 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililer bu maçlarda 104 kez fileleri havalandırırken Samsunspor 47 gol kaydetti.
SAMSUN'DA TRABZONSPOR ÜSTÜN
İki takım Samsun'da 28 lig maçında karşı karşıya geldi. Trabzonspor bu karşılaşmaların 11'ini kazanırken Samsunspor 9 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 8 mücadelede eşitlik bozulmadı.
Fırtına Samsun'daki maçlarda 38, kırmızı-beyazlı ekip ise 29 gol attı.
İKİ TAKIM DA İLK PEŞİNDE
Samsunspor, bu sezon sahasında oynadığı 3 lig maçında galibiyet elde edemedi. Kırmızı-beyazlılar 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle iç sahada 1 puan topladı. Trabzonspor da deplasmanda galibiyetle tanışamadı. Bordo-mavililer dış sahadaki 3 karşılaşmada 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Süper Lig'in ilk 6 haftasının ardından Trabzonspor 10 puanla 7. sırada, Samsunspor ise 4 puanla 16. basamakta yer aldı.
OĞUZHAN ÇAKIR DÜDÜK ÇALACAK
Samsunspor ile Trabzonspor arasında oynanacak Karadeniz derbisini Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Murat Altın ve Gökhan Barcın yapacak.
FINK: DERBİLERİN KURALLARI FARKLIDIR
Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Trabzonspor karşılaşması öncesinde takımının hazırlık sürecini değerlendirdi. Milli arada çalışma fırsatı bulduklarını belirten Alman teknik adam, Jaures Assoumou dışında sakat oyuncuların takıma döndüğünü ve kadro seçeneklerinin arttığını söyledi.
Fink, Trabzonspor'un kadro kalitesine dikkat çekerken derbiye farklı baktıklarını belirterek, "Trabzonspor'un kadro kalitesi bizden iyi olabilir ancak derbilerin kuralları farklıdır. Derbiler özeldir. Karşılaşmanın önemini biliyor ve ona göre oynayacağız." dedi.
MUHAMMED SALAH İÇİN ÖZEL UYARI
Thorsten Fink, Trabzonspor'un hücum hattında Muhammed Salah'a ayrıca dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. Alman teknik adam, Muhammed Salah'ın hem geçiş oyununda hem de topa sahip olunan bölümlerde tehlike oluşturabildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: Muhammed Salah çok gol atan, kontra ataklarda etkili olan bir oyuncu. Ancak yalnızca kontra ataklarda değil, topla oynadıklarında da alan ve zaman verdiğinizde tehlikeli olabilir.
Fink, oyuncularından karşılaşmanın ilk dakikasından itibaren konsantrasyon istedi.
"YILIN MAÇI DİYEBİLİRİZ"
Samsunspor Teknik Direktörü, Trabzonspor karşılaşmasının takım ve taraftar açısından önemine de değindi. Fink, "Bu karşılaşma bizim için çok önemli. Hatta yılın maçı diyebiliriz. Taraftarlarımız için de bu maçın öneminin çok büyük olduğunu biliyoruz." dedi.
SAMSUNSPOR'DAN TARAFTARA ÇAĞRI
Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen de Trabzonspor maçı öncesinde taraftarlara tribünleri doldurma çağrısında bulundu. Bilen, taraftarların yönetime tepki gösterebileceğini ancak takımın yalnız bırakılmaması gerektiğini belirterek Trabzonspor karşılaşmasıyla birlikte yeni bir sayfa açılmasını istedi. Kırmızı-beyazlı yönetici, Samsunspor'un en büyük gücünün taraftarı olduğunu vurgulayarak tribün desteğinin önemine dikkat çekti.
TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ
Onana, Savic, Nwaiwu, Pina, Mustafa Eskihellaç, Fabinho, Melih Kabasakal, Muçi, Saviolo, Salah, Onuachu.