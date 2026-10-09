ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumundan (USGS) yapılan açıklamaya göre, Panama 'nın güney ucuna yakın Pitaloza Arriba bölgesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

Mulino, ilgili kurumların depremin etkilerine ilişkin kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdürdüğünü belirterek, depremin panik, korku ve kargaşaya yol açacak şekilde kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, halka sakin kalma çağrısında bulundu.

Başkent Panama City'de de hissedilen depremin ardından doğu Pasifik'te kıyısı bulunan bölgeler için tsunami uyarısı yapıldı.

Depremin ardından halk, binalardan ve alışveriş merkezlerinden tahliye edildi. (Foto: Reuters)

Ulusal basına göre, Panama'nın güneyinde yerel saatle 12.56'da 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından yerel makamlar ve acil durum ekipleri hasar tespit çalışmalarına başladı.

Depremin merkez üssü Pitaloza Arriba'da, Herrera ve Los Santos eyaletlerinde binalarda çatlaklar tespit edilirken, Panama Ulusal Sivil Koruma Sistemi (SINAPROC) ilk belirlemelere göre can kaybı veya yaralanma bildirilmediğini açıkladı.

Panama genelinde halk, binalardan, alışveriş merkezlerinden, okullardan ve evlerden hızla açık alanlara tahliye edildi.

Sarsıntının etkili olduğu Cocle eyaletine bağlı Penonome şehrinde tarihi San Juan Bautista Katedrali, valilik binası ve kentteki çok sayıda binada yapısal hasarlar oluştuğu rapor edildi.