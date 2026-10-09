Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından hazırlanan Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasina ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik, 10 Ekim 2026 tarihli ve 33396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

1 Kasım 2026 tarihinde yürürlüğe girecek olan bu kapsamlı düzenleme, sosyal ağ sağlayıcıların çocuk kullanıcı güvenliğine yönelik alması gereken kritik idari ve teknik tedbirleri belirliyor.