Sosyal medyada yeni dönem! 15 yaş altına yasak, doğrulanmayan hesaplara kapatma şartı
Sosyal medya kullanımında çocukların güvenliğini artırmayı hedefleyen yeni yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. 1 Kasım 2026’da yürürlüğe girecek düzenlemeyle 15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal ağ hizmeti sunulması yasaklanırken, yaş doğrulamada e-Devlet destekli sistem uygulanacak. Çocuk hesaplarında gizlilik, mesajlaşma, canlı yayın ve kişiselleştirilmiş reklam gibi alanlara kısıtlamalar getirilirken, ebeveyn kontrol araçları da zorunlu hale gelecek. Mevcut ve henüz yaş doğrulaması yapılmamış hesaplar için son tarih ise 31 Mart 2027 olacak.
Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından hazırlanan Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasina ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik, 10 Ekim 2026 tarihli ve 33396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.
1 Kasım 2026 tarihinde yürürlüğe girecek olan bu kapsamlı düzenleme, sosyal ağ sağlayıcıların çocuk kullanıcı güvenliğine yönelik alması gereken kritik idari ve teknik tedbirleri belirliyor.
15 YAŞ ALTI ÇOCUKLARA SOSYAL MEDYA YASAKLANIYOR
Yönetmeliğe göre sosyal ağ sağlayıcılar, on beş yaşını doldurmamış çocuklara kesinlikle hizmet sunamayacak. Bu yaşın altındaki bireylerin hesap açılış talepleri doğrudan reddedilecek
MAHREMİYET ODAKLI E-DEVLET DESTEKLİ YAŞ DOĞRULAMASI
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Yaş doğrulama işlemleri, e-Devlet Kapısı üzerinden yürütülecek.
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Kullanıcı talebiyle üretilen yaş doğrulama belirteci; kullanıcının adı, kullanıcı adı veya diğer kişisel verilerini içermeyecek; yalnızca kullanıcının 15 ve 18 yaş eşiklerini geçip geçmediği bilgisini taşıyacak.
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Türkiye'de geçici olarak bulunan yabancı uyruklu kullanıcılar ise kimlik doğrulaması olmaksızın sadece pasaport bilgileriyle istisnai belirteç oluşturabilecek.
15 YAŞINI DOLDURAN ÇOCUKLAR İÇİN "AYRIŞTIRILMIŞ HİZMET" MODELİ
On beş yaşını doldurmuş çocukların fiziksel, zihinsel, psikolojik ve sosyal gelişimlerini korumak amacıyla sosyal ağlarda sıkı kurallar ve "ayrıştırılmış hizmet" modeli uygulanacak:
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Gizlilik ve Hesap Güvenliği: Çocuk hesapları varsayılan olarak gizli olacak ve kamuya açık sunulamayacak. Takipçi listeleri dışarıdan görülemeyecek.
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Bağımlılık Önleyici Tasarımlar: Görsel içeriklerin kaydırma, dokunma veya tıklamayla kendiliğinden ardışık olarak akmasını sağlayan tasarımlar (sonsuz akış/infinite scroll) yasaklanacak.
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İletişim Kısıtlamaları: Çocuk hesaplarına yalnızca takip ettikleri hesaplar mesaj gönderebilecek ve mesajlarda "görüldü" bilgisi yer almayacak. Ayrıca canlı yayın açma özelliğine izin verilmeyecek.
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Veri Senkronizasyonu ve Öneriler: Cihazda veya bulutta tutulan telefon rehberleri, kişi listeleri platformla senkronize edilemeyecek; çocuk hesapları başka kullanıcılara takip için önerilemeyecek.
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Ekran Görüntüsü Kısıtı: Çocuğun profil fotoğrafı, paylaşımları ve görsellerinin başkaları tarafından ekran görüntüsünün alınmasını önleyici teknik tedbirler alınacak.
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Kişiselleştirilmiş Reklam Yasağı: Çocuk hesapları profilleme veya kişiselleştirilmiş ticari reklam faaliyetlerine konu edilemeyecek.
EBEVEYN KONTROL ARAÇLARI ZORUNLU OLUYOR
Sosyal ağ sağlayıcılar, ebeveynlerin (anne, baba veya vasi) çocukların hesaplarını denetleyebilmesi için açık, anlaşılır ve Türkçe dil desteğine sahip kontrol araçları sunmakla yükümlü kılındı. Bu araçlar sayesinde ebeveynler;
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Hesap ve özellik ayarlarını denetleyebilecek.
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Satın alma, kiralama ve ücretli üyelikleri izne bağlayıp harcama limiti belirleyebilecek.
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Günlük kullanım süresini takip edip sınırlandırabilecek ve konum paylaşımını yönetebilecek.
İTİRAZ MEKANİZMALARI VE MEVCUT HESAPLAR İÇİN SÜREÇ
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İtiraz Hakkı: Yaş doğrulama sonuçları, hesap askıya alma veya kapatma işlemlerine karşı kullanıcıların başvurabileceği, tamamen otomatik sistemlere dayanmayan, anlamlı insan incelemesine tabi Türkçe destekli ücretsiz bir itiraz mekanizması kurulacak.
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Mevcut Hesaplar İçin Son Tarih: Yönetmeliğin yayım tarihinden önce açılmış ve henüz doğrulanmamış mevcut hesapların, 31 Mart 2027 tarihine kadar yaş doğrulama belirteci ile doğrulanması zorunlu tutuldu. Bu tarihe kadar doğrulama yapmayan veya 15 yaşından küçük olduğu anlaşılan mevcut hesaplar kapatılacak.