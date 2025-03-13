Mourinho Rangers maçının 11’ni netleştirdi!

Sarı-Lacivertliler'in teknik patronu Mourinho'nun Rangers maçının ilk 11'ini büyük ölçüde belirlediği öğrenildi. Portekizli teknik adamın kalede Livakovic'in iyileşmesiyle kime forma vereceği konusunda sıkıntı yaşadığı ancak son haftalardaki formu nedeniyle son kararını İrfan Can Eğribayat'tan yana kullanacağı belirlendi.



Portekizli hocanın ilk maçta cezaları nedeniyle oynatamadığı Osayi ve Fred'i de Rangers karşısında sahaya sürmesi ve Mert Müldür ve Amrabat'ı yedek soyundurması bekleniyor. Deneyimli hocanın Tadic'i kulübeye çekip Anderson Talisca ile maça başlaması bekleniyor.

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