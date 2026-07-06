"Mülakatta liyakatsizlik" iddiası gerçek dışı! Fatih Özcan’ın adli sicili dikkat çekti: Edit_Reyiz hesabı
Hâkimlik ve savcılık mülakatlarında liyakat dışı değerlendirme yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten adli kaynaklar, sürecin sadece sınav puanından ibaret olmadığını; vakar, tarafsızlık ve güvenilirlik gibi kriterlerin de esas alındığını vurguladı. Öte yandan, iddiaları ortaya atan Fatih Özcan’ın "Edit_Reyiz" rumuzuyla Cumhurbaşkanına hakaretten adli işlem gördüğü ve amcasının FETÖ'den KHK ile ihraç edildiği ortaya çıktı.
Bazı sosyal medya hesaplarında ve internet platformlarında, hâkimlik ve savcılık mülakatlarına ilişkin ortaya atılan "liyakat ilkesinin gözetilmediği", "yüksek puan alan adayların elendiği" ve "objektif kriterlerin dışına çıkıldığı" yönündeki iddialara yalanlama geldi.
Edinilen bilgilere göre, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı, mülakat süreçlerinin tamamen mevzuata uygun ve bütüncül bir değerlendirmeyle yürütüldüğü bildirildi.
Kaynaklar, hâkimlik ve savcılık mesleğine kabul sürecinin yalnızca yazılı sınav puanından ibaret olmadığını, ilgili mevzuat kapsamında adayların çok yönlü değerlendirmeye tabi tutulduğunu ifade etti.
Açıklamada, adayların mesleğin gerektirdiği nitelikler, temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, ifade yeteneği, mesleki yeterlilik, genel tutum ve davranışları ile kamu görevinin gerektirdiği güven ve sorumluluk bilinci açısından bütüncül olarak değerlendirildiği vurgulandı.
Kaynaklar, hâkimlik ve savcılık mesleğinin yalnızca akademik başarıyla değil; vakar, tarafsızlık, güvenilirlik, temsil kabiliyeti ve kamu hizmetine uygunluk gibi kriterlerle birlikte değerlendirildiğine dikkat çekti.
Bu kapsamda, mülakat sonuçları üzerinden "liyakat dışı değerlendirme yapıldığı", "yüksek puan alan adayların keyfi şekilde elendiği" veya "başka kriterlerin esas alındığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Mülakat süreçlerinin ilgili mevzuat, kurul değerlendirmeleri ve adaylara ilişkin tüm bilgi ve belgeler dikkate alınarak yürütüldüğü belirtildi.
İDDİALARI ORTAYA ATAN İSMİN GEÇMİŞİ DİKKAT ÇEKTİ
Mülakat sonuçları üzerinden olumsuz algı operasyonu yürüttüğü tespit edilen ve sosyal medyada paylaşım yapan avukat Fatih Özcan isimli şahsa yönelik yapılan incelemelerde ise çarpıcı bilgilere ulaşıldı.
Fatih Özcan'ın geçmiş dönemde sosyal medya platformlarında farklı bir profil arkasına gizlendiği ortaya çıktı. Şahsın durumuyla ilgili şu detaylar paylaşıldı:
"Cumhurbaşkanına Hakaret" Soruşturması: Fatih Özcan'ın, 2020 yılında Facebook ve Twitter (X) platformlarında "Edit_Reyiz" rumuzlu hesap üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve devlet büyüklerine yönelik alaycı, küçük düşürücü video ve içerikler hazırlayıp paylaştığı; bu doğrultuda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2020/67320 sayılı dosya kapsamında hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan adli işlem yapıldığı anlaşıldı.
Yakın Akrabasının FETÖ İltisağı: Ayrıca şahsın birinci derece yakınlarından amcası Hasan Özcan hakkında, 2016 yılında Trabzon'da FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında adli işlem yapıldığı; Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olarak görev yapmaktayken 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden ihraç edildiği tespit edildi.