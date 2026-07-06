"Mülakatta liyakatsizlik" iddiası gerçek dışı! Fatih Özcan’ın adli sicili dikkat çekti: Edit_Reyiz hesabı



İDDİALARI ORTAYA ATAN İSMİN GEÇMİŞİ DİKKAT ÇEKTİ



Mülakat sonuçları üzerinden olumsuz algı operasyonu yürüttüğü tespit edilen ve sosyal medyada paylaşım yapan avukat Fatih Özcan isimli şahsa yönelik yapılan incelemelerde ise çarpıcı bilgilere ulaşıldı.

Fatih Özcan'ın geçmiş dönemde sosyal medya platformlarında farklı bir profil arkasına gizlendiği ortaya çıktı. Şahsın durumuyla ilgili şu detaylar paylaşıldı:

"Cumhurbaşkanına Hakaret" Soruşturması: Fatih Özcan'ın, 2020 yılında Facebook ve Twitter (X) platformlarında "Edit_Reyiz" rumuzlu hesap üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve devlet büyüklerine yönelik alaycı, küçük düşürücü video ve içerikler hazırlayıp paylaştığı; bu doğrultuda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2020/67320 sayılı dosya kapsamında hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan adli işlem yapıldığı anlaşıldı.

Yakın Akrabasının FETÖ İltisağı: Ayrıca şahsın birinci derece yakınlarından amcası Hasan Özcan hakkında, 2016 yılında Trabzon'da FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında adli işlem yapıldığı; Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olarak görev yapmaktayken 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden ihraç edildiği tespit edildi.

Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel