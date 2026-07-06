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Kene kabusu sürüyor: KKKA’dan korunmak için 10 kritik uyarı

Sivas'ta kene tutunmasının ardından KKKA şüphesiyle tedavi gören 55 yaşındaki bir kadının yaşamını yitirmesi, yaz aylarında artan kene tehlikesini yeniden gündeme taşıdı. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu zararlılarla biyolojik mücadele kapsamında temmuz ayından itibaren Türkiye genelinde doğaya 11 bin 750 sülün salacak. Uzmanlar ise özellikle gölgeli ve otluk alanlarda vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda kritik uyarılarda bulundu. Peki KKKA nedir, kene tutunursa ne yapılmalı, hangi belirtiler ciddiye alınmalı, en riskli bölgeler nereler, çocuklar ve evcil hayvanlar nasıl korunmalı? İşte uzman görüşleriyle kene ve KKKA rehberi...

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Kene kabusu sürüyor: KKKA’dan korunmak için 10 kritik uyarı

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören 55 yaşındaki Solmaz Aksu'nun yaşamını yitirmesi, yaz aylarında yeniden artış gösteren kene tehlikesini gündeme taşıdı. Uzmanlar özellikle gölgeli, nemli ve yüksek otların bulunduğu alanlarda riskin arttığı uyarısında bulunurken, bir bölgede birkaç kene görülmesinin bile ciddi popülasyonun işareti olabileceğine dikkat çekiyor.

Sivas'ta kene tutunması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisiyle tedavi altına alınan 55 yaşındaki Solmaz Aksu yaşamını yitirdi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arrşiv, AA, İHA ve DHA'dan alınmıştır.)Sivas'ta kene tutunması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisiyle tedavi altına alınan 55 yaşındaki Solmaz Aksu yaşamını yitirdi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arrşiv, AA, İHA ve DHA'dan alınmıştır.)

Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Aksu köyü Evelikli Yaylası'nda yaşayan 55 yaşındaki Solmaz Aksu'ya kene tutundu.

Bir süre sonra rahatsızlanan Aksu, önce Koyulhisar İlçe Hastanesi'ne, ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. KKKA şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Aksu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cenazesinin Aksu köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri


Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte kene vakalarında yaşanan artış, uzmanları harekete geçirdi.Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte kene vakalarında yaşanan artış, uzmanları harekete geçirdi.

DOĞAL MÜCADELEDE "SÜLÜN" FORMÜLÜ

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Polonezköy Sülün Üretim İstasyonu'nda yetiştirilen binlerce sülün, temmuz ayından itibaren Türkiye'nin farklı bölgelerine bırakılacak.

Sülünler;

  • Kenelerle
  • Kahverengi kokarca ile
  • Tarımsal zararlılarla

doğal yollarla mücadelede önemli rol üstleniyor.

Bu yıl ilk etapta 11 bin 750 sülün doğaya bırakılması planlanırken, kekliklerle birlikte toplam 51 bin kanatlı biyolojik mücadelede kullanılacak.

Polonezköy Sülün Üretim İstasyonu'nda 2007'den bu yana 134 bini aşkın sülün üretildi.Polonezköy Sülün Üretim İstasyonu'nda 2007'den bu yana 134 bini aşkın sülün üretildi.

19 YILDA 134 BİNİ AŞKIN SÜLÜN ÜRETİLDİ

Polonezköy Sülün Üretim İstasyonu'nda 2007 yılından bu yana 134 bin 784 sülün üretildi. Bunlardan 116 bin 696'sı doğal yaşama bırakıldı. Yetkililer, doğaya bırakılan bölgelerin üç yıl boyunca ava kapatıldığını, böylece sülünlerin doğal popülasyon oluşturmasının hedeflendiğini belirtti.

"SÜLÜNLER DOĞANIN MUHAFIZI"

DKMP İstanbul 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, sülünlerin doğadaki en önemli biyolojik mücadele unsurlarından biri olduğunu belirterek, "Sülünler bizim muhafızlarımız. Hem kenelerle hem de kahverengi kokarca ile mücadelede önemli görev üstleniyorlar." dedi.

Bu yıl ise 11 bin 750 sülün ve kekliklerle birlikte toplam 51 bin kanatlı hayvan, zararlılarla mücadele etmeleri için doğaya bırakılacak.Bu yıl ise 11 bin 750 sülün ve kekliklerle birlikte toplam 51 bin kanatlı hayvan, zararlılarla mücadele etmeleri için doğaya bırakılacak.

SÜLÜNLERLE BİYOLOJİK MÜCADELE NASIL YAPILIYOR?

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı üretim istasyonlarında yetiştirilen sülünler, yaklaşık 2,5 aylık gelişim sürecinin ardından doğaya bırakılıyor.

Keneler ve kahverengi kokarca başta olmak üzere birçok zararlı böcekle beslenen sülünler, kimyasal ilaç kullanımını azaltarak doğanın dengesini koruyan biyolojik mücadele yönteminin önemli bir parçası olarak görev yapıyor.

Bu yıl 11 bin 750 sülünün, kekliklerle birlikte ise toplam 51 bin kanatlının doğaya salınması planlanıyor.

Evcil hayvanlarda da kene riski devam ediyor.Evcil hayvanlarda da kene riski devam ediyor.

EVCİL HAYVAN SAHİPLERİNE KRİTİK UYARI

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Caner Alıç, sıcak havalarla birlikte kedi ve köpeklerde kene ile pire vakalarının arttığını belirtti.

Alıç,

  • Evden çıkmayan hayvanların bile düzenli parazit uygulaması yaptırması gerektiğini,
  • İnternetten alınan ilaçların kullanılmaması gerektiğini,
  • Tedavinin mutlaka veteriner hekim kontrolünde yapılmasının önem taşıdığını söyledi.

KENEYE KARŞI 10 KRİTİK UYARI

  • Yüksek otların bulunduğu alanlarda dikkatli olun.
  • Açık renk kıyafet tercih edin.
  • Pantolon paçalarını çorap içine alın.
  • Piknik dönüşü tüm vücudu kontrol edin.
  • Evcil hayvanları düzenli kontrol ettirin.
  • Koruyucu parazit ilaçlarını ihmal etmeyin.
  • Kene görüldüğünde çıplak elle çıkarmaya çalışmayın.
  • En yakın sağlık kuruluşuna başvurun.
  • İnternetten rastgele ilaç kullanmayın.
  • Özellikle çocukları kırsal alan dönüşünde mutlaka kontrol edin.

Kenenin üzerine sigara bastırmak, kolonya veya alkol dökmek, üzerine kimyasal madde sürmek veya keneyi ezerek çıkarmaya çalışmak virüsün bulaşma riskini artırır.Kenenin üzerine sigara bastırmak, kolonya veya alkol dökmek, üzerine kimyasal madde sürmek veya keneyi ezerek çıkarmaya çalışmak virüsün bulaşma riskini artırır."BİRKAÇ KENE GÖRMEK BİLE UYARI"

Prof. Dr. İlhan Çetin, kenelerin karbondioksit ve titreşimi algılayarak insanlara yöneldiğini belirterek, "Bir bölgede birkaç kene görülüyorsa, orada çok ciddi bir popülasyon olabilir." uyarısında bulundu.

KENE VE KKKA REHBERİ KKKA NEDİR?

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), kenelerin taşıdığı virüs nedeniyle ortaya çıkan ve özellikle ilkbahar ile yaz aylarında görülen bulaşıcı bir hastalıktır. Hastalık, enfekte kenenin tutunması veya virüsü taşıyan hayvanların kanı ve vücut sıvılarıyla temas sonucu bulaşabiliyor.

KENE TUTUNURSA NE YAPILMALI?

Kene fark edildiğinde en kısa sürede en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor. Kene uygun yöntemle çıkarıldıktan sonra kişi, ateş, halsizlik veya kanama gibi belirtiler açısından birkaç gün takip edilmeli.

Kene uzmanlar tarafından çıkarıldıktan sonra kişi; ateş, halsizlik, şiddetli baş ağrısı, kas-eklem ağrısı veya bulantı gibi belirtiler açısından birkaç gün boyunca takip edilmelidir.Kene uzmanlar tarafından çıkarıldıktan sonra kişi; ateş, halsizlik, şiddetli baş ağrısı, kas-eklem ağrısı veya bulantı gibi belirtiler açısından birkaç gün boyunca takip edilmelidir.

NE YAPILMAMALI?

Uzmanlar;

  • Kenenin üzerine kolonya, alkol veya kimyasal madde dökülmemesi,
  • Sigara bastırılmaması,
  • Ezilmemesi,
  • Çıplak elle koparılmaya çalışılmaması

gerektiğini vurguluyor.

KKKA'NIN İLK BELİRTİLERİ NELER?

Hastalığın ilk belirtileri arasında;

  • Yüksek ateş
  • Halsizlik
  • Baş ağrısı
  • Kas ve eklem ağrıları
  • Bulantı-kusma
  • Karın ağrısı

yer alıyor.

İlerleyen vakalarda kanamalar görülebiliyor.

Kene kabusu sürüyor: KKKA’dan korunmak için 10 kritik uyarı-9

EN RİSKLİ BÖLGELER HANGİLERİ?

Uzmanlara göre özellikle;

  • Kelkit Vadisi çevresi
  • Sivas
  • Tokat
  • Amasya
  • Çorum
  • Yozgat
  • Gümüşhane
  • Erzincan

KKKA vakalarının yoğun görüldüğü bölgeler arasında bulunuyor.

ÇOCUKLAR NASIL KORUNMALI?

Çocukların;

  • Uzun kollu kıyafet giymesi,
  • Açık renkli kıyafet tercih etmesi,
  • Otluk alanlarda oynamaması,
  • Piknik dönüşünde vücutlarının mutlaka kontrol edilmesi

öneriliyor.

Kene kabusu sürüyor: KKKA’dan korunmak için 10 kritik uyarı-10

HAYVANCILIKLA UĞRAŞANLAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

Hayvancılıkla uğraşan vatandaşların;

  • Koruyucu kıyafet kullanması,
  • Eldiven giymesi,
  • Hayvanlarını düzenli parazit uygulamasından geçirmesi,
  • Ahır ve barınaklarda ilaçlama yaptırması

büyük önem taşıyor.

PİKNİĞE GİDERKEN NASIL GİYİNİLMELİ?

Uzmanlar;

  • Açık renk kıyafet,
  • Uzun kollu üst,
  • Uzun paçalı pantolon,
  • Pantolon paçasının çorabın içine sokulması,
  • Kapalı ayakkabı tercih edilmesini öneriyor.
  • Bu sayede kene daha kolay fark edilebiliyor.

UZMANDAN KRİTİK UYARI

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Çetin, "Bir bölgede birkaç kene görülüyorsa, o alanda çok ciddi bir kene popülasyonu olabilir. Bir dişi kene 7 bin ila 10 bin arasında yumurta bırakabiliyor." uyarısında bulunarak özellikle gölgeli ve yüksek otların bulunduğu alanlarda daha dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

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