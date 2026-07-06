Kene kabusu sürüyor: KKKA’dan korunmak için 10 kritik uyarı

DKMP İstanbul 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, sülünlerin doğadaki en önemli biyolojik mücadele unsurlarından biri olduğunu belirterek, " Sülünler bizim muhafızlarımız. Hem kenelerle hem de kahverengi kokarca ile mücadelede önemli görev üstleniyorlar. " dedi.

Polonezköy Sülün Üretim İstasyonu'nda 2007 yılından bu yana 134 bin 784 sülün üretildi. Bunlardan 116 bin 696'sı doğal yaşama bırakıldı. Yetkililer, doğaya bırakılan bölgelerin üç yıl boyunca ava kapatıldığını, böylece sülünlerin doğal popülasyon oluşturmasının hedeflendiğini belirtti.

Bu yıl ise 11 bin 750 sülün ve kekliklerle birlikte toplam 51 bin kanatlı hayvan, zararlılarla mücadele etmeleri için doğaya bırakılacak.

SÜLÜNLERLE BİYOLOJİK MÜCADELE NASIL YAPILIYOR?

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı üretim istasyonlarında yetiştirilen sülünler, yaklaşık 2,5 aylık gelişim sürecinin ardından doğaya bırakılıyor.

Keneler ve kahverengi kokarca başta olmak üzere birçok zararlı böcekle beslenen sülünler, kimyasal ilaç kullanımını azaltarak doğanın dengesini koruyan biyolojik mücadele yönteminin önemli bir parçası olarak görev yapıyor.

Bu yıl 11 bin 750 sülünün, kekliklerle birlikte ise toplam 51 bin kanatlının doğaya salınması planlanıyor.