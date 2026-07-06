İzmir'de suya indirim vaadiyle gizli zam! 128 liralık fatura 240 liraya çıktı... 2 milyarlık külfet

128'DEN 240 LİRAYA FIRLADI

Kentin kötü yönetildiğini ve şeffaf olmayan uygulamalarla vatandaşın mağdur edildiğini vurgulayan AK Parti yetkilileri, paylaşılan sosyal medya videosunda, "Bir vatandaşın en temel ihtiyacı olan suyu tasarruflu kullanmasına rağmen bu denli yüksek faturalarla karşılaşmasının tek adresi maalesef İzmir'dir. Bu durum, Sayın Cemil Tugay ve Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğinin bir eseridir. Daha önce 128 TL ödeyen bir İzmirlinin faturası, getirilen yeni tarifeyle birlikte 240 TL'ye yükselmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

AZ SU HARCANDI DAHA ÇOK FATURA ÖDENDİ

Tasarruf çağrılarına uyarak su tüketimini 22 tondan 20 tona düşüren İzmirlinin su faturasının bin 956 liradan 3 bin 300 liraya çıktı.

Vatandaşa ucuz su vadeden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay yönetimi, suya yaptığı fahiş zammı geriye dönük uygulayarak tepki çekti.

NE ÇEKTİN BE İZMİRLİ

Yapılan hesaplamalara göre gizli zammın İzmir halkına yüklediği maliyetin çok ağır olduğu belirtilen AK Parti açıklamasında, "Bu haksız uygulama ile ayda 170 milyon TL, 12 ayda ise yaklaşık 2 milyar TL'lik ek bir kaynak İzmirli'nin cebinden çıkmaktadır. İZSU Genel Müdürlüğü'nün yeni yönetimine hayırlı olsun ancak bedeli yine İzmir halkı ağır bir şekilde ödemiştir." ifadeleri kullanıldı.