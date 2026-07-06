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İzmir'de suya indirim vaadiyle gizli zam! 128 liralık fatura 240 liraya çıktı... 2 milyarlık külfet

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin indirim müjdesiyle duyurduğu su tarifesinde, haziran ayında yapılan yüzde 70 oranındaki zammın yetki aşımı yapılarak mayıs faturalarına da yansıtıldığı ortaya çıktı. AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, usulsüz uygulamayla 1,5 milyon aboneden 1 milyar lirayı aşan haksız tahsilat yapıldığı bildirdi. Tasarruf yapan vatandaşların bile daha yüksek bedeller ödemek zorunda kaldığı kentte, su faturalarındaki artışın yıllık maliyetinin 2 milyar lirayı bulacağı bildirildi.

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İzmir'de suya indirim vaadiyle gizli zam! 128 liralık fatura 240 liraya çıktı... 2 milyarlık külfet

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "indirim" müjdesiyle duyurduğu su tarifesinden bindirim çıktı.

Kabul edilen su ve atık su tarifeleri kapsamında 1 Haziran 2026'dan itibaren konut abonelerinin ücretlerinde indirime gidildiğini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "İzmir adım adım en ucuz su kullanan şehir olmaya gidiyor" demişti.

Fakat gerçek çok farklı çıktı.

İzmir'de verilen ucuz su vaatleri, yerini geriye dönük uygulanan zamlı tarifelere ve katlanan faturalara bıraktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin su tarifelerinde indirime gidileceği yönündeki açıklamalarının ardından, haziran ayında suya yüzde 70 oranında zam yapıldığı ve bu zammın mayıs faturalarına geriye dönük olarak yansıtıldığı ortaya çıktı. (Fotoğraflar İzmir Büyükşehir belediyesi resmi web sitesinden alınmıştır)İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin su tarifelerinde indirime gidileceği yönündeki açıklamalarının ardından, haziran ayında suya yüzde 70 oranında zam yapıldığı ve bu zammın mayıs faturalarına geriye dönük olarak yansıtıldığı ortaya çıktı. (Fotoğraflar İzmir Büyükşehir belediyesi resmi web sitesinden alınmıştır)

İNDİRİME BİNDİRİM

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren konut abonelerinin ücretlerinde indirime gidildiğini duyurmasına rağmen, faturalara yansıyan rakamlar farklı çıktı.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, haziran ayında suya yüzde 70 oranında zam yapıldı.

Fahiş su zammı, mevzuata aykırı biçimde mayıs faturalarına uygulandı.

Bu durum, suyu tasarruflu kullanan vatandaşların bile fahiş bedellerle karşılaşmasına yol açarken, kent genelinde 1 milyar lirayı aşan haksız tahsilat yapıldığı belirtildi.

AK Parti İzmir iş teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin su politikaları eleştirilerek, haziran ayında yürürlüğe girmesi gereken zamlı tarifelerin yetki aşımı yapılarak mayıs ayı faturalarına yansıtıldığı bildirildi.

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1 MİLYARLIK HAKSIZ TAHSİLAT

Usulsüz olarak nitelendirilen zamlı uygulama neticesinde yaklaşık 1,5 milyon İzmirlinin su faturalarında yüzde 85 oranına varan artışlar yaşandığı tespit edildi.

Geriye dönük işletilen zamlı tarife yöntemiyle İzmirli vatandaşlardan toplamda 1 milyar lirayı aşan haksız tahsilat gerçekleştirildiği belirtildi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nın iddialarına göre, yetki aşımı yapılarak uygulanan bu sistem, 1,5 milyon aboneyi mağdur ederken 1 milyar lirayı aşan haksız tahsilata zemin hazırladı. AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nın iddialarına göre, yetki aşımı yapılarak uygulanan bu sistem, 1,5 milyon aboneyi mağdur ederken 1 milyar lirayı aşan haksız tahsilata zemin hazırladı.

128'DEN 240 LİRAYA FIRLADI

Kentin kötü yönetildiğini ve şeffaf olmayan uygulamalarla vatandaşın mağdur edildiğini vurgulayan AK Parti yetkilileri, paylaşılan sosyal medya videosunda, "Bir vatandaşın en temel ihtiyacı olan suyu tasarruflu kullanmasına rağmen bu denli yüksek faturalarla karşılaşmasının tek adresi maalesef İzmir'dir. Bu durum, Sayın Cemil Tugay ve Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğinin bir eseridir. Daha önce 128 TL ödeyen bir İzmirlinin faturası, getirilen yeni tarifeyle birlikte 240 TL'ye yükselmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

AZ SU HARCANDI DAHA ÇOK FATURA ÖDENDİ

Tasarruf çağrılarına uyarak su tüketimini 22 tondan 20 tona düşüren İzmirlinin su faturasının bin 956 liradan 3 bin 300 liraya çıktı.

Vatandaşa ucuz su vadeden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay yönetimi, suya yaptığı fahiş zammı geriye dönük uygulayarak tepki çekti. Vatandaşa ucuz su vadeden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay yönetimi, suya yaptığı fahiş zammı geriye dönük uygulayarak tepki çekti.

NE ÇEKTİN BE İZMİRLİ

Yapılan hesaplamalara göre gizli zammın İzmir halkına yüklediği maliyetin çok ağır olduğu belirtilen AK Parti açıklamasında, "Bu haksız uygulama ile ayda 170 milyon TL, 12 ayda ise yaklaşık 2 milyar TL'lik ek bir kaynak İzmirli'nin cebinden çıkmaktadır. İZSU Genel Müdürlüğü'nün yeni yönetimine hayırlı olsun ancak bedeli yine İzmir halkı ağır bir şekilde ödemiştir." ifadeleri kullanıldı.

CHPli İzmir Büyükşehir Belediyesinden suya yüzde 15 zam!CHPli İzmir Büyükşehir Belediyesinden suya yüzde 15 zam!
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden suya yüzde 15 zam!

BELEDİYENİN SUYU ÇIKTI

CHP yönetiminin İzmirlilere hesap veremediğini savunan AK Parti İzmir İl Başkanlığı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a yönelik şu soruları yöneltti:

"Sayın Cemil Tugay, hukuka ve usule aykırı olan bu uygulamanın gerekçesini İzmir halkına açıklayacak mısınız? Haziran zammını mayıs faturalarına yansıtarak vatandaşın cebine uzanan bu haksızlığın hesabını verecek misiniz, yoksa belediyenin suyu gerçekten çıktı mı?"

Faturanın suyu çıktı etiketiyle paylaşılan veriler dikkat çekti.Faturanın suyu çıktı etiketiyle paylaşılan veriler dikkat çekti.

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