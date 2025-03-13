Fenerbahçe yeniden Rangers karşısında rövanşa çıkıyor!

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım olan Fenerbahçe bu akşam çok zor ve bir o kadar da önemli bir sınava çıkacak. Sarı-Lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda ilk maçta evinde 3-1 yenildiği Rangers ile bu kez İskoçya'da kozlarını paylaşacak.



RANGERS TUR İÇİN ÇOK AVANTAJLI

Ibrox Stadı'nda oynanacak ve 23.00'te başlayacak ve TRT-1'den canlı olarak yayınlanacak karşılaşmayı Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırmak için zorlu deplasmandan 2 ve daha farklı galibiyetle ayrılmak zorunda.



Sarı-Lacivertliler'in 2 farkla kazanması durumunda uzatmaya gidecek karşılaşmada Rangers'a her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyet de tur için yeterli olacak. Fenerbahçe'nin 2 farklı galibiyeti durumunda uzayacak karşılaşmada önce 15'er dakikalık iki uzatma bölümü oynanacak.



TAKIMDA TEK EKSİK VAR

Burada da eşitliğin bozulmaması durumunda turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek. Temsilcimizde sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü ve teknik direktör Jose Mourinho tarafından kadroya dahil edilmeyen Saint Maximin forma giyemeyecek.

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