Trabzonspor’un imza töreninde duygusal anlar!

Şenol Güneş, Fatih Tekke için düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Güneş, "Hiçbir sorunlu oyuncumuz yok ama aldığımız sonuçlar, yeni dönemi başlatmak zorunda kıldı. Hepimiz üzüldük ve kan değişikliğine gittik. Fatih Tekke, Trabzonspor yönetiminin kararı, taraftarın ve bizim desteğimizle göreve getirmiş bulunuyoruz. Allah yolunu açık etsin" dedi.



Tecrübeli teknik adam, "Yeni bir dönem başlıyor. Hep destek, tam destek. Bugüne kadar benimle çalışan herkese başarılar diliyorum. Fatih hoca ve ekibine başarılar diliyorum. Teknik anlamda bütün yetki Fatih hocanın. Bizden bir şey isterse, destek veririz. Onun dışında işine karışmayacağız. Uluslararası bir kulüp olmak zorundayız. Kurumsal yapıyı yaza kadar belirleyeceğiz. Hiçbir unvan da beklemiyorum. Saha içerisinde olmayacağım" diye konuştu. FatihTekke'ye Trabzonspor'da oynadığı dönemdeki forma hediye edildi.

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