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Fatih Terim'den çarpıcı Galatasaray açıklaması!

Galatasaray’a bağının her zaman çok güçlü olduğunu söyleyen Fatih Terim, “Bunlardan bağımsız olarak söylüyorum şampiyonluk ve 5. yıldız Galatasaray’ın hakkı. Galatasaray’ın camia olarak buradan geri adım atmayacak donanımı ve kalitesi var."ifadelerini kullandı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Mart 2025
Fatih Terim’den çarpıcı Galatasaray açıklaması!

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AL Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, TRT Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Galatasaray'a bağının her zaman çok güçlü olduğunu söyleyen Fatih Terim, "Bunlardan bağımsız olarak söylüyorum şampiyonluk ve 5. yıldız Galatasaray'ın hakkı. Galatasaray'ın camia olarak buradan geri adım atmayacak donanımı ve kalitesi var. Arzum ve Gönlüm Galatasaray'ın şampiyonluğundan yana" dedi. Terim, G.Saray'ı özleyip özlemediği sorusuna ise, "Galatasaray özlenmez mi? Çalışmak veya çalışmamak hiç önemli değil. 50 senemi verdim kolay değil" ifadesini kullandı.

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